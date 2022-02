Ronn Moss e la sua promessa d’amore per Fasano e la nostra terra

Nel giorno di San Valentino il celebre attore ha confermato l’intenzione di diventare, fra qualche giorno, cittadino fasanese

FASANO – Quale migliore giorno se non il 14 febbraio per una dichiarazione d’amore? Una dichiarazione non per una persona in particolare, ma per un’intera terra. La nostra Fasano.

È così che ieri, nel giorno di San Valentino, presso Masseria Paretano, si è tenuta la conferenza di presentazione del celebre attore e musicista americano Ronn Moss, un vero e proprio “battesimo” come cittadino pugliese, tra scioglilingua locali e dichiarazioni d’amore per questa regione.

Una scelta che l’attore ha maturato nel corso degli ultimi anni quando, dopo aver visitato per la prima volta la nostra regione nel 2012 – per le riprese della soap opera Beautiful – si è letteralmente innamorato del nostro cibo, dei nostri paesaggi e tradizioni e (ci tiene a precisarlo, ndr), della gente della Puglia, che l’ha accolto con altrettanto amore.

“La Puglia per Ronn è diventata un vero e proprio progetto di vita” precisa la giornalista Maria Liuzzi, presente all’evento. Un progetto che lo ha visto impegnato nella realizzazione di un film, Surprise Trip, a breve sui grandi schermi, e nella produzione di vino insieme all’imprenditore fasanese Donato Pistola, come già evidenziato da questa testata. A farlo innamorare poi di Fasano è stata l’imprenditrice Laura De Mola che, con l’aiuto di Tiziano Cavaliere, patron di Bros Group Italia, ha portato Ronn, e sua moglie Devin Devasquez, nella nostra città qualche anno fa, in occasione della Coppa Selva di Fasano. I due sono rimasti stregati così tanto dalla nostra terra che hanno deciso di prendervi dimora, almeno sei mesi l’anno.

È da precisare che Ronn diventerà non solo pugliese, ma fasanese a tutti gli effetti, nell’attesa che si completi l’iter burocratico nel giro di qualche giorno. Questo perché, nonostante Masseria Paretano si trovi in territorio di Monopoli, Ronn e Devin hanno preso casa nel Canale di Pirro, in territorio di Fasano.

La scelta di Masseria Paretano deriva dalla voglia dell’attore di mettersi in gioco anche a livello imprenditoriale, tant’è che con i fratelli Angelo e Giuseppe Di Mola, suoi soci in affari da quattro anni e proprietari della masseria, già la prossima settimana accoglierà nella struttura cinquanta coppie di sposi che hanno scelto la struttura come luogo dei loro sogni. L’attore, prima di offrire un aperitivo ai presenti, non ha rivelato altro sui suoi progetti futuri, affermando: “Masseria Paretano incarna i miei sogni, era proprio quello che cercavo, una location splendida, con dei soci eccezionali, per me è come un matrimonio con questa terra!”.