Serie D, l’Us Fasano è partita alla volta di Nocera per sfatare il tabù trasferta

Nella 13esima giornata arriva la sfida contro la Nocerina a porte chiuse VIDEOINTERVISTA A TISCI

NOCERA INFERIORE – I biancazzurri sono partiti alla volta della Campania nel primo pomeriggio per mettere il proprio quartier generale a Nola, dove trascorreranno la vigilia di questa delicata sfida, contro un avversario che trascorrere un periodo non proprio esaltante sul piano dei risultati. La conferma arriva dalle dismissioni dei vertici societari presentate negli scorsi giorni. Si gioca al Comunale “San Francesco” a porte chiuse, alla luce di quanto accaduto al termine della gara Nardò-Nocerina (2-2) di domenica scorsa. La vigilia della sfida, valevole per la 13esima giornata, viene sintetizzata dalle parole del tecnico biancazzurro Ivan Tisci che sa bene l’importanza della sfida anche in ottica dell’imminente finestra di calcio mercato invernale che si aprirà nei primi giorni di dicembre.