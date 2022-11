Al via l’Open internazionale “Automotive Line BS Padel Fasano” il torneo con più iscritti in Puglia del 2022

Dal 28 novembre al 4 dicembre padelisti provenienti da tutta Italia si sfideranno al centro sportivo BS Padel. Montepremi di 4.000 €



FASANO – Le luci del padel che conta sono pronte ad accendersi sulla scena fasanese.

La BS Padel Fasano è pronta a ospitare l’Open internazionale “Automotive Line BS Padel Fasano”, competizione a cui prenderà parte anche il sodalizio sportivo fasanese e che vedrà sfidarsi campioni del padel provenienti da tutta Italia.



Circa 100 iscritti, uomini e donne, che vale il titolo di torneo con più iscritti in Puglia nell’anno 2022 ma non solo. I padelisti pro prenderanno parte al torneo e gareggeranno per aggiudicarsi il ricco montepremi di 4.000 €, al momento la posta in palio più alta in un torneo pugliese.



L’evento ha il patrocinio del comune di Fasano ed ha preso vita grazie alla partnership di Automotive Line del presidente Antonio Lacirignola, da sempre sostenitore del movimento sportivo padelistico sito in contrada san Pietro a Fasano.



Il torneo avrà inizio lunedì 28 novembre quando scenderanno in campo i players con classifica Fit 4 nc. A seguire, in ordine rigorosamente di classifica Fit, si arriverà agli ottavi e ai quarti di finale in programma sabato 3 dicembre fino alle semifinali e alla gran finale di domenica 4 dicembre.



A rappresentare la BS Padel Fasano ci saranno il maestro argentino Juan Cruz Bordoli – che scenderà in campo in coppia con Cristian Calneggia, al momento n° 1 in Italia – e la tesserata Rossella Ostuni che giocherà in coppia con Patiniotis Augustina.



Innegabile la soddisfazione in casa BS Padel Fasano: «Indubbiamente è un grande orgoglio per la nostra organizzazione presentare e ospitare una manifestazione del genere. – ha dichiarato Mario Chiatante, dirigente BS Padel Fasano -. Vedere scendere in campo giocatori del calibro di Lucas Bracchi, attuale maestro del Cupra Padel di Triggiano, dà possibilità al nostro circolo di acquisire maggiore prestigio e ai nostri tesserati di assistere a performance professionistiche che sono parecchio diverse da quelle di giocatori amatoriali, si può dire siano quasi due sport differenti. Un pronostico? Ci sono tante coppie molto attrezzate e candidate ad aggiudicarsi il montepremi. Come BS Padel però puntiamo al doublete, ovvero la vittoria dei “nostri” Bordoli e Ostuni».



«Siamo riusciti a organizzare per il secondo anno un Open Internazionale nel nostro circolo – ha commentato Alfredo Anglani, maestro e dirigente BS Padel – raddoppiando addirittura il montepremi della passata stagione. È una sensazione unica che ci gratifica dei tanti sacrifici e la presenza di così tanti players di spicco ci fa sentire onorati. Questa è linfa vitale per la passione che nutriamo per questo sport, procediamo spediti nel nostro percorso di crescita in qualità di circolo sportivo e poi vedremo la prossima stagione cosa ci riserverà».