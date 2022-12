Serie D, l’Us Fasano al “Puttilli” inseguendo l’impresa di fine anno.

Nell’ultima giornata d’andata i biancazzurri fanno visita alla terribile matricola del Barletta

BARLETTA ­– Ultima uscita dell’anno per l’Us Fasano che sul rettangolo di gioco del Barletta cerca il pronto riscatto, dopo lo scivolone interno inatteso contro il Matera (1-2). Siamo all’ultima del girone d’andata ed il calendario presenta un big match in chiave play-off tra due squadre che lottano per gli spareggi d’alta quota e non solo. Una partita sulla carta ostica contro un avversario che insegue la vetta con un corposo ritardo di sette lunghezze. I biancorossi di mister Francesco Farina sono reduci dalla sconfitta di misura sul campo della parigrado Nardò (1-0) ed hanno tutta l’intenzione di rialzare la testa per credere fino in fondo nel salto di categoria. Una matricola terribile che nel recente calcio mercato invernale ha centrato l’acquisto dell’attaccante Matteo Di Piazza che bene si inserisce nel modulo tattico 4-3-3, al fianco di Nicola Loiodice e Sante Russo. Una formazione ben quadrata che forte di una perfetta intesa emersa già nella scorsa stagione ha operato alcuni giusti innesti che hanno amplificato il proprio valore. il bomber biancorosso è Loiodice con 5 reti all’attivo.

Sul fronte biancazzurro il tecnico Ivan Tisci dovrà fare ancora a meno del difensore centrale Facundo Onraita, mentre non è escluso che si possa optare per il debutto dal primo minuto di Luigi Falcone sull’esterno d’attacco, al posto di Vincenzo Corvino. Si dovrebbe ritornare al modulo d’inizio stagione con un 4-3-2-1 che vedrà Ignazio Battista e proprio Falcone sugli esterni per dare supporto alla punta Daniele Vantaggiato. Nel cerchio non si esclude l’utilizzo da subito dell’under Alessio Amoruso al posto di Emanuele Calabria. Di certo è una gara delicata per l’Us Fasano che ha portato in doppia cifra il distacco dalla vetta.

Fischio d’inizio fissato alle ore 14:30 allo stadio “Puttilli” con la direzione di gara affidata ad Andrea Migliorini della sezione di Verona.