Estate da Vip, Damiano dei Maneskin a cena in un noto ristorante di Savelletri

Il frontman del famosissimo gruppo rock si è concesso qualche ora di relax nella marina fasanese

SAVELLETRI – Continua l’estate e con essa il ritorno dei turisti nella nostra Puglia, che resta anche per agosto la meta più scelta da molti vacanzieri in Italia, con numeri record anche per gli arrivi in aeroporto. La nostra regione – e in particolar modo il nostro territorio – si confermano, inoltre, meta di numerosi vip.

Stavolta è toccato a Damiano David, leader del gruppo rock dei Maneskin, restare incantato dalle bellezze della nostra regione, e della cucina del territorio fasanese. Il cantante romano è stato infatti avvistato ieri sera, 5 agosto, presso “Osteria del Porto”, noto ristorante di Savelletri, in compagnia della fidanzata Giorgia Soleri, influencer e attivista.

Il famoso duo, che riprenderà a breve le proprie attività – lui impegnato in un tour con la band, lei per la presentazione del suo ultimo libro -, ha dunque scelto la Puglia come meta delle proprie vacanze, a conferma di un settore – quello del turismo – che si conferma punta di diamante dell’economia regionale.