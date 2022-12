Convocato il Consiglio Comunale martedì 6 dicembre

Ecco i punti all’ordine del giorno

FASANO – Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta Straordinaria, il giorno martedì 6 dicembre 2022 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed eventualmente, il giorno mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 16.00 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati: