Fasanomusica, al Teatro Kennedy la Resextensa Dance Company

Appuntamento domani sera con lo spettacolo “Non tutti sanno che”

FASANO – Nell’ambito della 40^ stagione concertistica di Fasanomusica domani, venerdì 2 dicembre, si terrà al Teatro Kennedy di Fasano, alle ore 20.30 (ingresso alle 20), lo spettacolo “Non tutti sanno che…” della Resextensa Dance Company, con la direzione di Elisa Barucchieri.

È un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica: come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? come si arriva a dire, “Ecco!!”? Come si inventa, e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico? Ecco a voi un dietro “le quinte” che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. E, nel viaggio, si scopriranno insegnamenti e aneddoti indimenticabili dei grandi maestri.

Elisa Barucchieri, direttrice di ResExtensa ha lavorato Europa Contintentale, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Russia, Turchia, Spagna, Brasile, India e Kenya in qualità di danzatrice solista e di coreografa.

La compagnia ènata grazie al sostegno di Carolyn Carlson, Susanne Linke, Danio Manfredini, Urs Dietrich, in seno all’esperienza Accademia Isola Danza, la Biennale di Venezia. È una compagnia di danza contemporanea, riconosciuta MiC, che sviluppa in particolare la ricerca sulla commistione dei linguaggi della scena, con attenzione alla danza in contesti non convenzionali, ai grandi eventi, a percorsi di integrazione.

Si citano alcune delle sue rappresentazioni:

• Tirana Youth Capital 2022 – in occasione della settimana dell’Italia nel Mondo, ResExtensa ha rappresentato la Puglia e l’Italia con spettacoli e un progetto di alta formazione con Universiteti i Arteve, Università di Tirana.

• Cortina 2021 – Coppa del Mondo di Sci Alpino – Cerimonia di Apertura. ResExtensa è stata l’unica compagnia chiamata per gli interventi di danza.

• Produce Grido per un Nuovo Rinascimento – MENZIONE SPECIALI NASTRI D’ARGENTO 2022, in collaborazione con Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti – evento nel 2020 e documentario presentato in prima alla Festa del Cinema di Roma – ora su RAI Play. Evento che ha portato al riconoscimento della Giornata Nazionale dello Spettacolo.

• Produzione Fiabe nei Castelli – progetto ICBSA – Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura – parte di un ampio progetto di valorizzazione dei patrimoni narrativi e fiabistici di Puglia e Basilicata al fine di rinnovare la riflessione sul tema della narrativa orale come patrimonio tuttora vitale e contemporaneo e dare impulso a una molteplicità di iniziative, studi e ricerche sul tema, in uno spirito di restituzione ai territori di patrimoni documentari inediti o poco indagati. In collaborazione con la Direzione Regionale Musei Puglia, presentato nei Castelli di Puglia.

• Ha collaborato con Michele Placido per il film ‘Caravaggio’.

• Nel triennio 2017-19 ha creato spettacoli en plein air tra i quali: Firenze – Le Rampe in Festa, inaugurazione della Fontana del Poggi; Crotone – coreografie per Cerimonia di Apertura Trofeo CONI Kinder; Firenze, Villa il Palmerino – The Ballet of Nations, con la regia di Angeliki Papoulia, sostegno British Council; Lucera – storia di integrazione (segnalazione Puglia Events per la potenza dell’idea); apertura Locus Festival, Locorotondo (BA); chiusura Fiera del Levante, Bari; per Teatro Koreja, Lecce; Giovinazzo Vola, Giovinazzo; Un Pozzo di Storia e Arte, Capurso; Il Quinto Elemento, apertura finale di Triathlon e Paratriathlon Nazionale, Bari.

• È Vincitrice Archeo. S. CBC IPA Adriatic, produzione di danza, 2011-2012.

• Collabora con Studio Festi (danza, coreografia, docenza danza aerea — spettacoli in Europa, Turchia, Cina, Kenya, Brasile, Russia).

• Unica italiana selezionata per la coreografia per SiWic ProChoreo, Zurigo 2007.

• Ha collaborato con Studio Festi, con il quale è stata corpo di ballo principale e coreografa per l’inaugurazione della Coppa del Mondo di Sci Nordico a Trento; ha inaugurato l’Anno di Cultura Italiana in Cina a Beijing; nella Cerimonia di Apertura delle XX Olimpiadi Invernali a Torino 2006, nei ruoli della Luna (solista e coreografa) e nel corpo di ballo aereo; alle Notti Bianche di San Pietroburgo, Russi;, all’ Apertura Mondiali di Nuoto a Roma; all’ inaugurazione dell’anno della cultura Italia-Brasile ‘Momento Italia-Brasil’ a Rio de Janeiro, Natal en Gravatà, Pernambuco, Brasile; all’Apertura delle Special Olympics a Roma; per La Notte dell’Agorà a Loreto; all’ apertura dei Campionati del Mondo di Ciclismo, Varese.