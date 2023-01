“Political – Il Talk | La Puglia che parla” fa tappa a Fasano: parlamentari e sindaci a confronto sul PNRR

Domenica 29 gennaio, presso il Teatro Sociale, si svolgerà l’evento a firma della nota giornalista e conduttrice televisiva Manila Gorio. La serata è stata promossa da Laura De Mola

FASANO – Si svolgerà domenica 29 gennaio alle ore 18.30, presso il Teatro Sociale di Fasano, l’evento “Political – Il Talk | La Puglia che Parla” a firma della nota giornalista e conduttrice televisiva Manila Gorio, in una serata promossa dall’imprenditrice e politica fasanese Laura De Mola.

Al dibattito, che vedrà al centro la discussione sul tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dell’arduo compito degli Enti locali nella programmazione, redazione a attuazione dei progetti finanziati con le importanti risorse del Next Generation UE per la ripresa post-pademica, parteciperanno parlamentari di ogni schieramento politico e diversi sindaci pugliesi.

Durante la serata, che sarà condotta da Manila Gorio ed introdotta dal saluto di Laura De Mola, interverranno i parlamentari

On. Dario Iaia (Fratelli d’Italia);

On. Mauro D’Attis (Forza Italia);

On. Ubaldo Pagano (Partito Democratico);

On. Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia);

On. Rossano Sasso (Lega);

On. Gianmauro Dell’Olio (Movimento 5 Stelle);

ed i sindaci dei Comuni di

Barletta – Mino Cannito;

Monopoli – Angelo Annese;

Fasano – Francesco Zaccaria;

Francavilla Fontana – Antonello De Nuzzo; San Vito dei Normanni – Silvana Errico; Conversano – Giuseppe Lovascio; Locorotondo – Antonio Bufano.

I cittadini, gli amministratori, le associazioni e gli organi di stampa sono invitati a partecipare all’iniziativa.