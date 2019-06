Il consigliere Giuseppe Galeota nominato assessore

Come preannunciato questa mattina da GoFasano, ottiene la delega al Demanio e allo Sport

FASANO – Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha nominato oggi l’avv. Giuseppe Galeota assessore comunale con delega al demanio, al patrimonio e allo sport. «Formulo i migliori auguri di buon lavoro all’avvocato Galeota – dichiara il Sindaco – che ha già dato alla città ottima prova di sé in Consiglio comunale e come consigliere delegato allo sport. L’ultimo incarico ancora vacante in Giunta municipale – conclude il Sindaco – sarà assegnato al termine della valutazione politica che stiamo svolgendo e che porterà alla nomina di una donna».