Si inaugura domani la Mostra Internazionale “I Presepi del Chiostro” all’UTL di Fasano

Più di settanta i presepi artistici in vetrina per la nona edizione

FASANO – Si terrà domani, 10 dicembre 2022, alle ore 17.30, presso la sede UTL dei Portici delle Teresiane, la cerimonia di inaugurazione della Mostra Internazionale “I Presepi del Chiostro. Arte Inclusione Pace”, giunta alla IX edizione.

La stessa resterà aperta fino al 15 gennaio 2023, ed è visitabile gratuitamente tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle 20 e, per i gruppi, previo avviso (cell. 3478879033), anche di mattina dalle 10 alle 12.

Da anni l’Università del Tempo Libero di Fasano, presieduta dalla prof.ssa Palmina Cannone, si adopera con il Direttivo e i soci attivi per divulgare la tradizione del Presepe proponendo in miniatura dei capolavori architettonici e naturali che raccontano la storia del paesaggio, del folclore, della civiltà contadina e artigianale, della fede e devozione delle nostre comunità e di altri popoli del mondo.

Quest’anno ci sono tantissime novità: il Santuario di Iaddico (Brindisi), il Campanile di San Benedetto (Conversano), la Chiesa di Sant’Antonio Abate, Il Torrione, il Municipio e lo stemma (Fasano), Alberobello, Locorotondo e tanto altro ancora. Inoltre, è presente con i suoi presepi in bicicletta, il signor Francesco Corallo di Villa Castelli, che da anni divulga la figura di Papà Presepio.

«Un papà – dice Francesco – che torna a casa la sera e con gli stessi indumenti di lavoro e si dedica in famiglia a preparare il presepio. La figura di Papà Presepio è in netta contrapposizione a quella di Babbo Natale, frutto del consumismo frenetico di questi ultimi tempi. Spetta a noi – seguita il Nostro – portare il Natale all’apice della spiritualità celebrandone il vero significato. Il costume di Papà Presepio è composto da un camice celeste con la parte alta coperta di stelle a simboleggiare un cielo stellato ed è dotato di una bicicletta recante il Presepio sul portapacchi anteriore».

Alla Mostra sono esposte una settantina di opere presepiali provenienti da artisti di fama, nonché della scuola leccese di cartapesta e non solo. Uno fra tutti, il maestro prof. Francesco Invidia, le cui opere di proprietà di musei, gallerie e privati, sono presenti nel mondo: In Vaticano, al Quirinale e in Spagna, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Romania, Bulgaria, Slovenia, Austria, Polonia; e oltre oceano, dagli Stati Uniti al Canada fino a Camberra (Australia) e a Betlemme. Francesco Invidia, maestro cartapestaio di Squinzano (Le), ma residente a Francavilla Fontana, esalta la storica scuola della cartapesta leccese, sublimando il divino, cuore pulsante delle sue creazioni. Molte le associazioni pugliesi presenti alla rassegna dell’Universitas fasanese con le loro opere: l’Associazione Culturale “Eterogenea” di Mesagne, con la Galleria d’Arte “Le Ali di Mirna”, l’Associazione “A. M. A. R. Down” di Martina Franca, l’Associazione Italiana “Amici del Presepio”, sede di Taranto, quella peruviana “Arte Color Y Sabor”, sede di Crispiano e l’Accademia di Belle Arti Arcaista, il Coordinamento delle Associazioni Fasanesi, e le ceramiche di Lucia Patronelli e Ciro Bentivoglio.

Gli altri presepi in mostra provengono dal Perù ai paesi pugliesi, da Roma alla Calabria, dalla Sicilia alla Liguria, e sono stati realizzati utilizzando tecniche diverse e i più svariati materiali, quasi tutti poveri o riciclati: legno, corteccia di ulivo, ferro, polistirolo, gesso, pannolenci, cartapesta, pasta secca, resina, vetro, intrecci di polloni d’ulivo, sughero, rocce, lana e cotone lavorati a uncinetto, tombolo e macramè, pasta pane e perfino zollette di zucchero.

A margine della Mostra: la Personale di Fotografia “I personaggi del presepe e le sculture” di Martino Murat; il Museo Arti antiche fasanesi con reperti dell’artigianato d’epoca; l’esposizione di opere afferenti le principali tradizioni fasanesi, tra cui una preziosa stele in pietra sulla quale il maestro scalpellino Aldino Valentini ha inciso il Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi; la Personale della pittrice Rosita Achille di Crispiano; e, infine, il settecentesco Bambinello di Praga, per gentile concessione della Confraternita di San Francesco di Paola e de La Salette.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Brindisi e dal Comune di Fasano e rientra nel Cartellone natalizio dell’Amministrazione fasanese.

L’Università offre una variegata scelta di offerte ai bambini, ai giovani e a chi è avanti negli anni, perché tutti possano trascorrere qualche ora in un’atmosfera gioiosa e provare magiche emozioni.