“Di Scena a Fasano”, ieri la serata finale con “A ritmo di un Ciak” e la premiazione

Tutti i premiati della XIII edizione

FASANO – Si è chiusa ufficialmente ieri sera, domenica 4 dicembre, la XIII edizione del Festival “Di Scena a Fasano”, organizzato come ogni anno dal GAT Peppino Mancini, che mantiene ancora una volta intatta la tradizione con spettacoli di alto livello.

Dopo la messa in scena dello spettacolo “A ritmo di un Ciak” della Compagnia Della Lira di Casamassima, a prendere la parola è stato Mimmo Capozzi, direttore artistico del Festival, che ha ringraziato l’inossidabile Fausto Savoia per l’impegno che ogni anno riserva agli spettacoli da presidente del GAT Peppino Mancini. A seguito dell’estrazione di un premio per uno spettatore, donato dal negozio Cupertino, si è passati poi alla cerimonia vera e propria.

Il Premio della Stampa, composta da Angelica Sicilia (Radio Diaconia), Madia Lucia Colucci (FasanoLive), Marica Mastrangelo (Osservatorio), Cristiano Mancini (Gofasano) e Michele Cavallo (Piazza Ciaia), è stato assegnato a “La stanza di Veronica” della Compagnia “Giardini dell’Arte” di Firenze con la seguente motivazione: “Per aver trattato con estrema maestria temi complessi e delicati (problemi psicologici, parafilia, incesto, abuso, omicidio) tenendo sempre alta l’attenzione – e la tensione – del pubblico fino all’inaspettata conclusione; per la bravura con cui gli attori si sono rivelati multiformi, riuscendo ad interpretare personalità differenti ed estremamente caratterizzate, coinvolgendo gli spettatori a livello emotivo con un pathos mantenuto alto e convincente per tutto lo snodarsi della trama”.

Ad assegnare il Premio “Valerio Gentile” è stato invece Nicola Gentile, presidente del Centro Studi “Valerio Gentile”, allo spettacolo “I Menecmi” dei “Ladri di Copioni” di Torre del Greco.

Il premio FITA è stato assegnato allo spettacolo “Incendi” della Compagnia “Al Castello” di Foligno, con menzione speciale per l’attrice Rosanna Franceschini. A vincere il premio per il miglior spettacolo è stata invece la pièce “La stanza di Veronica” dei Giardini dell’Arte di Firenze, compagnia che trionfa per la seconda volta di fila dopo “Signorina Julie” dello scorso anno, e che vede trionfare Laura Bozzi come migliore attrice del Festival.

Menzione speciale della Giuria per “Faust” del Teatro Streben di Carbonera (TV) e per il cast de “L’acquario” della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

La Miglior Regia e il Migliore Attore sono i due premi andati a Gherardo Coltri, interprete ne “Le Sedie” del Teatro Impiria di Verona.