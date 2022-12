Protocollo d’intesa ASL, Scianaro: “Tempi maturi per migliorare l’assistenza sanitaria della popolazione”

Il consigliere ringrazia il sindaco e invita le forze politiche a collaborare con l’ASL per l’obiettivo

FASANO – “Meglio tardi che mai!”, a dichiararlo è il consigliere comunale di Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro in una nota a mezzo stampa.

“Voglio ringraziare il sindaco Zaccaria – continua Scianaro – per aver preso in considerazione la mia richiesta espressa ieri in conferenza capigruppo alla presenza di tutte le forze politiche, di aprire un confronto sul problema Sanitario a Fasano.

È da tempo che rappresento al sindaco Zaccaria, massima Autorità Sanitaria Locale, e componente della conferenza dei sindaci, le lamentele dei cittadini fasanesi che non vedono soddisfatte anche le più banali richieste, e la valutazione dell’effettiva applicazione del protocollo da lui sottoscritto.

Da tempo sono noti a tutti i disagi recati a pazienti e famiglie fasanesi per i trasferimenti del 118 presso l’ospedale Perrino di Brindisi e di Francavilla Fontana, e nel PTA di Fasano per il blocco degli esami radiologici per un guasto al macchinario a settembre u.s. e dei lunghi tempi di attesa per ECG dinamico secondo Holter per le poche e ormai vecchie apparecchiature, ecc. ecc.

Il ‘Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 marzo 2017’ dal sindaco Zaccaria quale rappresentante del Comune di Fasano, la Regione Puglia, la Asl di Bari e l’Asl di Brindisi per ‘l’assistenza sanitaria alla popolazione del Comune di Fasano nell’ambito della riorganizzazione delle attività territoriali e riconversione degli ospedali dismessi’ sanciva che ‘per le funzioni non più assicurate dalla struttura sita in quel comune, si individuava l’ospedale San Giacomo di Monopoli, afferenti a questa Asl di Bari la struttura più idonea soddisfare tale esigenza’ per distanza chilometrica e per facilità di collegamenti.

Per effetto del sottoscritto Protocollo si disponeva in estrema sintesi di ‘estendere l’attuale centralizzazione degli interventi territoriali-118 nel comune di Fasano anche al P.O. di Monopoli’, ‘il potenziamento dell’ospedale San Giacomo di Monopoli al fine di consentire l’accesso diretto del Servizio 118, rendendolo Ospedale di Riferimento e Centralizzazione per il territorio di Fasano, con potenziamento del Pronto Soccorso e dei suoi servizi di supporto’ (compatibilmente alla tipologia di codice di emergenza).

Auspico che nel più breve tempo possibile vi sia un confronto utile e costruttivo tra tutte le forze politiche e le Autorità Sanitarie coinvolte nel protocollo, per lavorare insieme al fine di migliorare l’assistenza sanitaria alla popolazione di Fasano ed a tutta l’area vasta interessata dalla nuova apertura del nuovo Ospedale Fasano-Monopoli.

I tempi sono maturi.”