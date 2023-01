La Società di Mutuo Soccorso di Fasano premia gli studenti meritevoli

A tutti gli studenti è stata consegnata una pergamena ricordo e un premio in denaro.

FASANO – L’impegno, le capacità, il talento e i sacrifici vengono riconosciuti e premiati. Come ogni anno, la Società di Mutuo Soccorso-Onlus di Fasano tiene una cerimonia di consegna dell’Incentivo allo Studio, un premio per gli studenti fasanesi che si sono particolarmente distinti durante l’anno scolastico.

La 21esima edizione ha avuto luogo lo scorso 26 dicembre nel Salone della Sede Sociale. Una serata condotta dal prof. Donato Fanigliulo, presidente AIMS (Associazione Italiana Società di Mutuo Soccorso) che ha introdotto i saluti del presidente Stefano Massimino e l’intervento della prof.ssa Vita Ventrella, dirigente scolastico del 1° Circolo Didattico “C. Collodi” di Fasano, la quale ha illustrato ai presenti l’attualità del premio e le sue molteplici valenze culturali.

Per la scuola media sono stati premiati: Emanuela Bucca e Roberta Pistola per aver conseguito il diploma con votazione 9/10, Chiara Bernardis con votazione 8/10. Premiati per aver conseguito il diploma di scuola media superiore: Lucia Bernardis, maturità classica al Liceo “L. da Vinci” di Fasano con 100/100 e lode; Valentina Miceli, maturità scientifica al Liceo “L. da Vinci” con 100/100 e lode; Sara Mileti, maturità classica al Liceo “L. da Vinci” con 100/100; Luisiana Lippolis, maturità professionale enogastronomica all’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera con 100/100.

La Società Operaia premia, inoltre, gli studenti meritevoli che hanno concluso il loro percorso universitario: Claudia Ancona, Laurea triennale in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica presso l’ Università del Salento di Lecce con 110/110 e lode; Irene Iuliano, Laurea Magistrale in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova con 110/110 e lode; Danilo Fanigliulo, Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Bari con 110/110 e lode.

A tutti gli studenti sopracitati è stata consegnata una pergamena ricordo e un premio in denaro. Congratulazioni!

Fotoservizio: Fortunato Calderaro