Due nuove unità cinofile da soccorso per l’associazione “Le Orme di Askan”

Due gli addestratori, Sonia Tedesco e Giovanni Brittannico, che hanno superato l’esame a Roma. A fine dicembre un evento a Selva di Fasano

ROMA – Si sono svolti a Roma, nelle date del 2, 3 e 4 dicembre 2022, gli esami per il conseguimento del brevetto di ricerca in superficie e sotto macerie delle unità cinofile da soccorso. L’associazione G.C.S. “Le Orme di Askan sez. Puglia”, con sede a Fasano e presente sul territorio da quasi dieci anni, ha partecipato con due unità cinofile. Le prove sono state giudicate da giudici ufficiali ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e si sono svolte in un contesto molto impegnativo per le avverse condizioni climatiche.

Questo non ha tuttavia impedito a Sonia Tedesco e Giovanni Brittannico, con i loro cani Falco e Rocco, di dimostrare la loro eccellente preparazione, frutto di un costante lavoro portato avanti con impegno e sacrificio. Entrambi hanno superato l’esame e oggi l’associazione può dirsi orgogliosa di avere due nuove unità cinofile da soccorso che possono intervenire, non solo in loco, per prestare soccorso in caso di bisogno.

Non solo questo è il compito de “Le Orme di Askan”. Iscritta nell’elenco territoriale delle associazioni di Protezione Civile della Regione Puglia ha dato il suo prezioso contributo, sotto la guida del COC (Centro Operativo Comunale) di Fasano anche come aiuto alla popolazione, svolgendo servizi durante il delicato periodo della pandemia. La stessa, attraverso i suoi soci, svolge e ha svolto attività informativa per educare e preparare la popolazione sui potenziali rischi presenti sul territorio e sensibilizzare i ragazzi delle scuole su questi temi.

In occasione del Natale, con “Bau è Natale“, lo stand allestito espressamente per questa occasione, l’associazione sarà presente in località Selva di Fasano nell’ambito del programma di “Radici Festa d’inverno”, non solo per far conoscere le proprie attività ma per accogliere grandi e piccini con un Babbo Natale davvero speciale nei giorni del 28 e 29 dicembre a partire dalle 17.30.