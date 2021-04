Serie C Femminile, Il Podio Fasano supera il Gioia e resta a punteggio pieno

Le biancazzurre ritornano in campo dopo una lunga pausa imponendosi nel recupero della nona giornata LE FOTO

FASANO – Ritorna in campo Il Podio Fasano mandando al tappeto il malcapitato avversario della Tecnonova volley Gioia (3-1). Nel recupero della nona giornata le ragazze di coach Rampino ritornano in campo dopo un lungo periodo d’assenza, alla luce dei tanti rinvii di gare, mettendo a segno altri punti preziosi per il cammino verso il salto di categoria. Le biancazzurre continuano la marcia a punteggio pieno, anche se cedono il primo set della stagione, affrontando una compagine senza particolari assilli di classifica che ha giocato in totale scioltezza.

In campo è emersa una partita non esaltante, sembrava quasi la prima di campionato per Cristofaro e compagne che hanno mostrato le tipiche difficoltà di un ritorno all’attività agonistica, dopo il lungo stop partito all’indomani dell’ultima uscita del 27 marzo scorso. Per la cronaca le ragazze si sono allenate insieme solo nell’ultima settimana. È mancato il ritmo partita, ma alla fine quello che contava era incamerare l’intera posta in palio e così è stato.

Non c’è tempo di riposo per Il Podio Fasano che già domani (sabato 1° maggio) sarà nuovamente campionato con la sfida valida per la 12esima giornata. Per la circostanza le biancazzurre affronteranno in casa la Windor Crispiano.

Il tabellino della gara

Il Podio Fasano-Tecnonova volley Gioia: 3-1

(24-15; 25-17; 18-25; 25-21)

Il Podio Fasano: Tarantino, Scaglioso, Casalino, Pichierri, Bellantuono, Di Paola, Cristofaro, Benefico, Bagorda, Vitiello, I. Cofano, Colucci. All. Rampino.

Tecnonova Gioia: Malaj, Milano, Di Santo, Galatola, Gassi, Liuzzi, Di Fonzo, Costantini, Triggiano, Fronza, Bianco, Schiavone. All. Milella.

Arbitri: Sumeraro e Fumarola.

La classifica aggiornata

Security fire & Greenergy Castellaneta (8) 21; Il Podio volley Fasano (6) 18; Windor Crispiano (8) 13; Volley Tempesta Taranto (8) 11; Tecnovolley Gioia (7) 3; Medvetfrascollaporteaperte Taranto (7) 0. (fra parentesi le gare giocate)

(Fotoservizio Mario Rosato)