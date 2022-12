Serie A Gold, la Sidea Group Fasano non sfonda a Merano e scivola al quarto posto

Nell’ultima dell’anno i biancazzurri si fermano in Alto Adige dopo una prestazione da rivedere TUTTI I NUMERI DELLA GIORNATA

MERANO – Nulla da fare nella trasferta altoatesina con la Sidea Group Junior Fasano che segna il passo sul campo dell’Alperia Merano (33-30). Si conferma una bestia nera la compagine di coach Juergen Prantner che si era imposta anche nel girone d’andata. Siamo alla seconda di ritorno ed arriva l’ultima uscita dell’anno che fa scivolare i biancazzurri al quarto posto, in quello che era un delicato big match per il miglior piazzamento in ottica play-off.

In cronaca difese sugli scudi ad inizio gara con i fasanesi che sbloccavano subito il punteggio, ma non riuscivano più a realizzare per 8’ e con gli altoatesini che, invece, realizzavano la prima rete solo dopo 6’. I padroni di casa riuscivano in seguito più facilmente ad andare a segno, portandosi sul +3 (7-4) al 12′ e toccando il +5 al 21’ (15-10). Il team biancazzurro non mollava ed anche grazie ai goal di Filippo Angiolini (miglior marcatore di serata con 10 reti), riduceva il distacco fino al -2 dell’intervallo (16-14). In avvio di ripresa la Junior impattava subito (16-16), ma il Merano allungava nuovamente sul +3 (19-16) al 5’, non facendosi, di fatto, più raggiungere dagli ospiti, che perdevano contatto sino a piombare al -6 (28-22) al 19′. Vani i tentativi nel finale da parte di Flavio Messina e compagni di tornare in partita, con la sirena che chiudeva la contesa della Karl Wolf Arena con una vittoria dei padroni di casa.

Cala il sipario su un anno di alterne vicende

Chiuso un anno solare dalle alterne vicende, con la finale scudetto persa in extremis e l’approdo agli ottavi di finale della Ehf European Cup tra gli eventi più significativi di questo 2022, la Sidea Group Junior Fasano si fermerà ora per le vacanze natalizie, in attesa del ritorno in campo fissato per il 14 gennaio, quando nella palestra Zizzi giungeranno i siciliani della Teamnetwork Albatro.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su un campo ostico – dichiara coach Vito Fovio – ed i ragazzi si sono sacrificati, dando tutto, ma non è bastato, avendo commesso in alcuni frangenti degli errori che si sono rivelati decisivi. Abbiamo approcciato alla partita con il piglio giusto e l’abbiamo affrontata bene, ma contro una squadra come il Merano contano i dettagli, e loro hanno saputo sfruttare al meglio i nostri passaggi a vuoto, vincendo meritatamente. Siamo comunque sempre lì, il campionato è apertissimo, ed ora ci concediamo qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie e farci trovare prontissimi per il nuovo anno”. Vito Fpvio, coach della Sidea Group Junior Fasano

Il tabellino della gara

Alperia Merano–Sidea Group Junior Fasano: 33-30 (16-14)

Alperia Merano: Fadanelli 4, M. Prantner 3, Romei 4, Visentin 4, Stricker, Fasanelli, Parisato, Colleluori, Martini 2, Laursen 1, Petricevic 7, Glisic-Grigorijevic 1, Raffeiner, Cuello 7, Sperandio, Gerstgrasser. All. Prantner.

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 10, Sperti 2, Pugliese 3, Leban, Notarangelo 4, Messina, Boggia, Cantore 1, Beharevic, Petrovski, Ostling 7, Corcione 1, Jarlstam 2. All. Fovio.

Arbitri: Riello-Panetta.

I risultati della XV^ giornata

Banca popolare Fondi-Raimond Sassari: 27-31; Conversano-Cassano Magnago: 23-20; Campus Italia-Pressano: 17-33; Rubiera-Bressanone: 21-31; Alperia Merano-Sidea Group Junior Fasano: 33-30; Carpi-Teamnetwork Albatro: 32-28; Romagna-Bolzano 22-34.

La classifica di serie A Gold

Bressanone 29; Conversano 23; Alperia Merano 22; Sidea Group Junior Fasano 21; Bolzano 20; Pressano* 18; Raimonda Sassari 17; Cassano Magnago* e Teamnetwork Albatro 13; Banca popolare Fondi 10; Carpi e Campus Italia 5, Rubiera** 3, Romagna 2. * Una partita da recuperare, ** 5 punti di penalizzazione e due partite da recuperare. (Recuperi: Rubiera-Pressano 21/12, Cassano Magnago-Rubiera 11/01)