Intitolate 10 nuove strade a Fasano centro e frazioni

Ieri, una cerimonia in Piazza Ciaia e lo scoprimento delle targhe.

FASANO – Ben 10 nuove strade a Fasano centro e frazioni sono state intitolate ieri, domenica 11 dicembre, a figure locali e nazionali che si sono particolarmente distinte nella storia cittadina e italiana. Si è, infatti, tenuta una cerimonia in Piazza Ciaia alla presenza del vicesindaco Luana Amati e della Comandante del Corpo di Polizia Locale Maria Rosaria Speciale.



«Sono momenti commemorativi emozionanti – ha dichiarato il vicesindaco – attraverso cui onoriamo la memoria dei nostri concittadini e connazionali che hanno dato lustro al nostro Paese».



Una mattinata di condivisione e di conoscenza in cui la Amati ha reso partecipi i presenti con la lettura delle biografie delle dieci diverse personalità provenienti dal mondo dell’artigianato, della medicina, della Chiesa, della letteratura, della pesca, della scienza e della musica a cui sono state intitolate le strade: Donna Zaira Greco (medico – ginecologa), Suor Rosa Maria Serio, Camillo Golgi (scienziato e premio Nobel per la Medicina), F.lli Valerio e Leonardo Carparelli (artigiani del mobile), Luciano Pavarotti (tenore) e Giovanni Agnelli (imprenditore) a Fasano centro; Francesco Pinto (Medaglia di bronzo al valor militare) e Domenico De Mattia (armatore) a Savelletri; Grazia Deledda (premio Nobel per la Letteratura) a Pezze di Greco; Oriana Fallaci (giornalista scrittrice) a Pozzo Faceto.



Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la presidente dell’Utl Palmina Cannone che ha ricordato la figura di Suor Rosa Maria Serio, il baritono Ciro Greco che ha tratteggiato la personalità artistica di Luciano Pavarotti dedicando l’intitolazione all’associazione Fasanomusica per i suoi quarant’anni, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che ha reso omaggio a Francesco Pinto, la Coop. Lavoratori della Pesca “F. De Leonardis” per commemorare Domenico De Mattia, mentre la prof.ssa Mariella Muzzupappa ha delinato l’opera di Grazia Deledda e Oriana Fallaci.

Toccante il ricordo dei familiari presenti che, in seguito, accompagnati anche dal sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, hanno provveduto allo scoprimento delle targhe.