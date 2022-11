Serie D, un’Us Fasano incerottata non regge alla spinta della Nocerina

Nella 13esima giornata non basta la doppietta di Corvino per uscire indenni dal “San Francesco” I NUMERI DELLA GIORNATA

NOCERA INFERIORE ­– Nulla da fare in trasferta per l’Us Fasano che segna nuovamente il passo, questa volta sul rettangolo di gara della Nocerina (3-2). I biancazzurri di mister Tisci stanno attraversando un periodo di evidente calo prestazionale e la conferma arriva dal terzo scivolone consecutivo incassato nelle ultime gare esterne. Qualcuno lo chiama mal di trasferta, ma di certo resta l’amarezza di aver incamerato una nuova sconfitta, dopo quelle di Francavilla in Sinni (2-0) e di Martina (2-1). Sul rettangolo di gara del Comunale “San Francesco” i biancazzurri hanno sfoderato un approccio alla gara decisamente inconsistente e pur avendo un Corvino in più sulla fascia non sono riusciti a concretizzare le giocate del capitano, soffrendo oltre misura in particolare sulla linea arretrata. Una prestazione condizionata anche dal difetto di continuità di rendimento da parte di qualche giocatore, tra gare casalinghe ed esterne, e questo non può che penalizzare oltre misura una rosa ridotta ai minimi termini dai tanti infortuni. La sconfitta fa scivolare al quarto posto l’Us Fasano e tra qualche giorno si apre la finestra del calcio mercato invernale, dove la società dovrà guardare per rinforzare il gruppo, considerato che resta aperto qualsiasi obiettivo stagionale. Domenica prossima arriva la Team Altamura, un altro ostacolo ostico ed una nuova prova di maturità se si vuole guardare in testa, prima della coda della classifica.

Punti in palio preziosi per entrambe le compagini

Siamo alla 13esima giornata ed arriva la sfida esterna tra le mura di un “San Francesco” chiuso al pubblico per disposizione delle forze dell’ordine. I locali cercano l’acuto casalingo, dopo il brillante pari di Nardò (2-2), per cancellare una settimana caratterizzata dalla grave crisi societaria. Di contro l’Us Fasano vuole ritornare a dare continuità tra casa e trasferta, reduce da un pari sofferto con il Brindisi (1-1).

Nocerina con il 3-4-1-2 con Balde e Talamo in avanti

I molossi di mister Zavattieri puntano sul modulo 3-4-1-2 con Balde e Talamo terminali offensivi, mentre alle spalle c’è Mancino. Nel cerchio Ambro e Schiavella con il rientrante Chietti e Bandeira sulle fasce. La linea arretrata è composta da Romeo, De Marino e Garofalo con Stagkos in porta. In panchina Scaringella, mentre Giacomarro e Mincica restano ai box.

Fasano con il 4-3-2-1 con la novità Diaz nel cerchio

Gli ospiti di mister Tisci confermano il modulo 4-3-2-1 con Di Federico in avanti, mentre alle spalle Corvino e Battista. Novità nel cerchio con Diaz al posto dell’infortunato Bianchini, completando la linea con Lezzi e Calabria, mentre sulla linea arretrata ancora fermo per infortunio Onraita, con Aprile a centro in coppia con Da Silva, mentre sugli esterni Di Vittorio e Savarese, in porta Ceka. Ancora fermi ai box Pipistrelli, oltre a Pierpaoli e Bernardini.

Sussulto di Corvino per una frazioni in parità

In gara partono meglio i locali che con Talamo all’8’ ed all’11’ provano la via del gol, ma senza successo. Risponde il Fasano con Corvino al 14’ che in mezza rovesciata non inquadra lo specchio della porta. Ancora locali al 21′ con Mancino in ripartenza che dai 25 metri manda la palla a fil di palo. A seguire é Balde a sprecare una buona chance sotto porta facendosi anticipare dalla difesa di fasanese. Sul corner successivo Garofalo, corre il 24’, trova sul secondo palo la testa di De Marino che firma il vantaggio. La reazione degli ospiti arriva al 28′ con un colpo di testa di Di Federico con palla alta e un’azione personale di Savarese che impegna Stagkos. Il pari è servito al 39’ con Corvino che si inventa un diagonale velenoso che batte l’estermo difensore. Al 43′ Ceka in uscita bassa in area nega il raddoppio a Mancino.

Non basta il capitano per fare punti

Nella ripresa al 5’ locali nuovamente a rete: splendido assist di tacco di Talamo per Chietti che con un bel destro di prima fa secco Ceka. Al 15′ il tris dei padroni di casa è servito con assist di Ambro per la testa di Balde che a porta vuota insacca. Grave errore di Stagkos al 25’ che al limite dell’area perde palla sulla pressione di Acosta, palla per Corvino che mentre sta per calciare nella porta vuota viene atterrato da Ambro. Rosso per il centrocampista e rigore che lo stesso Corvino trasforma per la doppietta personale, settimo centro stagionale, accorciando le distanze. La Nocerina resta in 9 al 35’ per l’espulsione di Balde che si fa ammonire due volte in pochi secondi, prima per un fallo e poi per proteste. Ci prova ancora un ispirato Corvino, il migliore dei suoi, con un tiro a giro respinto da Stagkos. Arrembaggio finale dei biancazzurri che sfiorano il 3-3 con Corvino su punizione deviata dalla barriera e terminata di un soffio fuori.

Il tabellino della gara

Nocerina 1910-Us Città di Fasano: 3-2 (1-1)

Reti: 24′ p.t. De Marino (N), 39′ p.t. e 28’ s.t. Corvino (F), 5′ s.t. Chietti (N), 15′ s.t. Balde (N).

Nocerina 1910: Stagkos, Romeo, De Marino, Garofalo, Chietti, Schiavella (13′ s.t. Basanisi), Ambro, Bandeira, Mancino (45′ s.t. Menichino), Talamo (41′ s.t. Scaringella), Balde. All. Zavettieri. A disposizione Caliendo, Valentini, Baudino, Sorico, Dorato, Amarante.

Us Città di Fasano: Ceka, Savarese, Di Vittorio (38′ s.t. Maldonado), Lezzi, Aprile, Da Silva, Battista, Diaz (10′ s.t. Gomes Forbes), Di Federico (16′ s.t. Acosta), Corvino, Calabria. All. Tisci. A disposizione Menegatti, Manfredi, Convertino, Quaranta, Taddeo, Savoia.

Arbitro: Leotta di Acireale.

Note: Partita giocata a porte chiuse. Espulsi al 25′ s.t. Ambro (N) ed al 35′ s.t. Balde (N). Ammoniti: De Marino (N), Battista (N), Schiavella (N), Maldonado (F). Rec. p.t. 0′; s.t 5′.

I risultati della 13^ giornata

Casarano calcio-Nardò: 0-0, Francavilla-Cavese 1919: 3-4, Fbc Gravina-Gladiator 1924: 1-3, Lavello-Bitonto calcio: 0-3, Nocerina 1910-Us Città di Fasano: 3-2, Brindisi Fc-Puteolana 1902: 1-0, Martina calcio 1947-Molfetta calcio: 2-2, Team Altamura-Barletta 1922: 0-0, Afragolese 1944-Matera: 2-2.

La classifica di serie D Girone H

Cavese 1919 27; Barletta 1922 25; Nardò 23; Us Città di Fasano, Brindisi Fc e Casarano calcio 22; Team Altamura 21; Martina calcio 1947 e Gladiator 1924 17; Afragolese 1944 e Nocerina calcio 1910 15; Matera e Molfetta calcio 14; Lavello e Bitonto calcio* 12; Francavilla* 9; Fbc Gravina 8; Puteolana 1902 7. *una gara in meno