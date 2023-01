Serie D, remuntada dell’Us Fasano al termine di una gara sofferta

Nella seconda di ritorno i biancazzurri superano il fanalino di coda con una buona ripresa TUTTI NUMERI DELLA GIORNATA E LE FOTO

FASANO – Contava solo vincere e così è stato. L’Us Fasano centra la vittoria in rimonta contro il fanalino di coda della Puteolana (3-1), dopo una gara sofferta che ha mostrato una buona intensità di gioco, ma decisamente non poche sono state le disattenzioni che, in particolare nel primo tempo, hanno messo in salita la sfida. I locali sono stati bravi a saper tenere alta l’attenzione fino alla fine, trovando proprio nei cambi la svolta ad una prestazione che forse nel punteggio è un po’ pesante per gli ospiti, ma di certo l’arma di questa squadra è anche la panca lunga ed oggi se n’è avuta la dimostrazione.

Sfida delicata per entrambe le squadre

Siamo alla seconda di ritorno con il fanalino di coda Puteolana che scende al “Curlo” alla ricerca di punti pesanti per continuare a credere nella salvezza. I campani sono reduci dalla sconfitta interna contro il Nardò (1-2), al termine di una gara dalla buona intensità. I locali cercano di rientrare nella zona play-off e forti della vittoria esterna dello scorso turno contro il Lavello (0-2) vogliono sfrutta a pieno il doppio turno interno che parte oggi con la Puteolana e si concluderà domenica prossima con il Nardò.

La Puteolana di Marra punta sul 3-5-2

I granata di mister Marra, al suo ritorno in panca dopo l’esonero d’inizio stagione, punta sul 3-5-2 con la coppia d’attacco composta Haberkon e capitan Guarracino. Nel cerchio Grieco, Gatto e D’Ancora, mentre sulle fasce ci sono Magnavita e Colaci. La linea arretrata D’Ascia, Calvanese ed Escobar, mentre in porta va Lamberti.

Tisci conferma il 4-3-2-1 di Venosa

Il tecnico dei locali Tisci conferma il roster visto all’opera nello scorso turno con un 4-3-2-1 che registra in attacco Vantaggiato, mentre alle spalle ci sono i cursori di fascia Corvino e Falcone. Sulla linea mediana Bianchini, Izco e Lezzi, in difesa i terzini Manfredi e Farinola, con a centro Onraita e Lofoco, tra i pali Ceka. Ancora una volta lo scacchiere under è tutto nelle retrovie.

Ospiti in vantaggio sullo scadere

In gara subito attivi gli ospiti che al 15’ con D’Ancora impegnano Ceka, al termine di una triangolazione con Magnavita. Passano solo 2 minuti e D’Ascia cerca il tiro dalla distanza, ma senza successo. I locali si fanno vivi al 22’ con una magistrale azione che vede protagonisti Falcone e Corvino con quest’ultimo che tenta un tiro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Lamberti. Leggerezza difensiva dei locali al 28’ con Onraita che alleggerisce su Ceka che indugia nella rimessa e per poco non si fa superare da Haberkon per il classico gol di rapina. Il Fasano fatica e sbaglia non poche ripartenze tanto che al 40’ Grieco prende palla e prova la conclusione centrale, facile preda di Ceka. Al sugli sviluppi di una punizione Falcone crea un pericolo alla porta della Puteolana. Gli ospiti passano sullo scadere: corre il 45’, una palla vagante fuori area viene intercettata da Gatto che calcia di prima intenzione dai venti metri superando l’estremo difensore di casa. Con il minimo scarto si va negli spogliatoi.

Ripresa più concreta con il solista Corvino

I campani ritornano in campo ben determinati ed all’8’ arriva un colpo di testa di Haberkon, sugli sviluppi di una punizione di Gatto, con la sfera che finisce alta. Il pareggio arriva al 10’ su perfetto corner di Corvino con la prima incornata di Onraita che si stampa sul palo, poi Farinola, sempre di testa, la spedisce in rete. I locali prendono maggiore coraggio ed al 20’ mancano il sorpasso con Farinola che scodella a centro, dove prima svirgola Lezzi e poi il neoentrato Forbes all’altezza del dischetto manca il colpo vincente. La partita si innervosisce ed a farne le spese è Gatto espulso, dopo un parapiglia. Il sorpasso è servito al 38’ con Corvino che ruba palla in area e trafigge in diagonale Lamberti, tra le proteste degli ospiti per un presunto fallo dell’attaccante biancazzurro. I locali la vogliono chiudere prima del tempo ed al 43’ Corvino manca l’ultimo passaggio in contropiede con Battista che già pregustava il tap-in vincente. Passa sola un minuto ed il bomber biancazzurro cala la doppietta al termine di un rimpallo favorevole che lo vede tutto solo davanti al portiere che respinge il primo tiro dell’attaccante biancazzurro, ma nulla può fare sul successivo che si insacca alle sue spalle.

Una vittoria sofferma, ma meritata per i biancazzurri che in classifica accorciano ancora sulla zona play-off, portandosi ad una sola lunghezza dall’ultimo posto utile, ma allo stesso tempo scende a sei il distacco dalla vetta. In un fazzoletto di appena sette punti ci sono altrettante squadre che potrebbero dire la loro nella lotta per il primato di un girone sempre più combattuto.

Il tabellino di gara

Us Città di Fasano–Puteolana: 3-1 (0-1)

Reti: 45’ p.t. Gatto (P), 10’ s.t. Farinola (F), 40’ s.t. e 44’ s.t. Corvino (F).

Us Città di Fasano: Ceka, Manfredi, Farinola, Lezzi, Onraita, Lofoco (29’ s.t. Da Silva), Izco (10’ s.t. Forbes), Bianchini (29’ s.t. Calabria), Vantaggiato, Corvino (46’ s.t. Chironi), Falcone (10’ s.t. Battista). All. Tisci. A disposizione Menegatti, Di Vittorio, Chironi, Loconsole, Di Federico.

Puteolana: Lamberti, D’Ascia, Escobar, Grieco, Haberkon, Guarracino (21’ s.t. Rabbeni), Gatto, Calvanese, Colaci (40’ s.t. Cappa), Magnavita (15’ s.t. Caliendo), D’Ancora. All. Marra. A disposizione Papa, Cacciuottolo, Trezza, Rimoli, Romeo, Aruta.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Note: Espulso al 35’ s.t. Gatto (P) per comportamento scorretto; ammoniti Bianchini (F), Forbes (F), Calvanese (P).

I risultati della II^ di ritorno

Molfetta calcio-Barletta: 1-1; Bitonto-Brindisi: 1-1; Fbc Gravina-Casarano: 1-1; Martina calcio 1947-Lavello: 0-1; Francavilla-Nocerina: 3-2; Cavese-Afragolese: 1-1; Gladiator-Team Altamura: 0-1; Nardà-Matera: 2-1; Us Città di Fasano-Puteolana: 3-1.

La classifica di Serie D Girone H

Cavese 1919 38; Barletta 1922 36; Team Altamura e Nardò 35; Brindisi 33; Us Città di Fasano 32; Casarano Calcio 31; Matera 27; Bitonto calcio 26; Nocerina calcio 24; Gladiator 1924 22; Martina calcio 1947 21; Afragolese 1944 e Francavilla 18; Molfetta calcio, Fbc Gravina e Lavello 16; Puteolana 1902 8.

