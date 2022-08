Serie D, l’Us Fasano non sfigura nel test contro la Virtus Francavilla

In una buona cornice di pubblico i biancazzurri hanno affrontato in amichevole la compagine di C LE FOTO

FASANO – Una sconfitta di misura per un’Us Fasano che continua la sua crescita nel gioco di un gruppo rivoluzionato dal recente calcio mercato. Contro la Virtus Francavilla (serie C) al “Curlo” è stata partita vera (1-2), al cospetto di una formazione non solo di categoria superiore, ma decisamente più avanti nella preparazione. Al triplice fischio una sconfitta per i biancazzurri locali che, comunque, non sminuisce il lavoro di una squadra che non ha mollato fino alla fine, trovando anche la rete della bandiera. I meccanismi tra i reparti hanno necessità ancora di un giusto rodaggio ed in particolare la difesa deve cresce maggiormente in intesa ed in ampiezza di copertura, mentre a centrocampo si attende di conoscere a pieno le qualità di alcuni suoi attori. Nell’attesa radio mercato parla di altri arrivi nelle prossime ore.

Ivan Tisci, allenatore Us Fasano

Mister Tisci conferma il modulo 4-3-2-1

L’Us Fasano di mister Tisci si schiera con il modulo tattico 4-3-2-1 con Piga tra i pali, gli under Taddeo e Di Vittorio nel ruolo di terzini, Aprile e Onraita a centro. Sulla linea mediana Spinaci, Bianchini e Convertino, mentre sugli esterni d’attacco Battista e Convertino con Acosta terminale offensivo.

Antonio Calabro, allenatore Virtus Francavilla

Gli ospiti di Calabro puntano sul 3-5-2

La Virtus Francavilla di mister Calabro opta per un 3-5-2 con Avella tra i pali, Iadda e Caporale come terzini, mentre Miceli a centro. Sulla linea mediana ci sono Risolo, Tchetchou e Murilo nel cerchio, mentre sugli esterni Pierno e Carella. In avanti gli attaccanti gli attaccanti Maiorino e Patierno.

La gara si sblocca dagli undici metri

In cronaca al 1’ Acosta su suggerimento di Battista spedisce fuori bersaglio da buona posizione. La risposta degli ospiti arriva all’8’ con Risolo che impegna Piga dalla distanza. Si divora la palla del vantaggio Murilo al 17’, su errato disimpegno di Onraita, calciando fuori tutto solo davanti al portiere. Al 22’ uscita errata di Piga su Patierno ed arriva il calcio di rigore, si incarica della battuta lo stesso giocatore che insacca per il vantaggio. Ci prova Corvino al 33’ su punizione da posizione defilata, ma la sfera finisce alta sulla traversa. Passa solo un minuto e Battista scalda i guanti di Avella con un diagonale a mezz’altezza posizione angolata. Al 36’ Patierno manda fuori da buona posizione. Ancora Corvino al 46’ chiama agli straordinari Avella che toglie la palla dalla linea su tiro direttamente da corner.

Nel finale arriva il gol della bandiera

Girandola di sostituzioni in una ripresa che premia subito gli ospiti con Maiorino che insacca al 4’ al termine di un disimpegno impreciso della difesa locale, dopo il palo colpito da Murilo dalla sinistra. Manca il tris la Virtus al 16’ con Ekuban che esalta le doti del portiere in uscita. Ancora Ekuban al 21’ chiama alla respinta in corner Ceka. Prova la via del gol Pipistrelli al 31’ con la risposta di Milli in corner. Accorcia le distanze il Fasano al 37’ con Pipistrelli che serve a centro Di Federico che insacca sottomisura. Palo interno per Ejesi al 43’ con palla che finisce fuori a portiere battuto.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano-Virtus Francavilla: 1-2 (0-1)

Reti: 22’ p.t. Patierno (V), 4’ s.t. Maiorino (V), 37’ s.t. Di Federico (F),

Us Città di Fasano: Piga (1’ s.t. Ceka), Taddeo (1’ s.t. Manfredi), Di Vittorio (34’ s.t. Di Federico), Spinaci (1’ s.t. Diaz), Aprile (27’ s.t. Quaranta), Onraita (27’ s.t. Pizzoleo), Bianchini (17’ s.t. Pierpaoli), Convertino (17’ s.t. Calabria), Acosta (17’ s.t. Forbes), Corvino (17’ s.t. Pipistrelli), Battista (17’ s.t. Moldonado). All. Tisci. A disposizione Lofoco, Bozzi.

Virtus Francavilla: Avella (1’ s.t. Milli), Iadda, Caporale (1’ s.t. Solcia), Risolo, Miceli, Patierno (1’ s.t. Ekuban), Carella (1’ s.t. Mostropietro), Tchetchoua, Patierno (24’ s.t. Perez), Maiorino (35’ s.t. Ejesi), Murilo. All. Calabro. A disposizione Vanghn, Delvino, Barrotta, Lo Duca, Negro, Latagliata, Fekete.

Arbitro: Masi.

(Fotoservizio Richi Di Biase)