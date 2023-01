Serie D, l’Us Fasano in campo contro il Lavello per ritornare a sorridere

Nella prima di ritorno i biancazzurri di mister Tisci vanno in Basilicata per invertire la rotta VIDEOINTERVISTA A MISTER TISCI

VENOSA (PZ) – Archiviate le festività natalizie si ritorna in campo affrontando il Lavello a domicilio, nella prima di ritorno. Si gioca sul neutro di Venosa per una sfida che rappresenta tanto per i biancazzurri di mister Ivan Tisci che vogliono invertire la rotta, dopo un fine d’anno decisamente da dimenticare sul piano dei risultati. Il tecnico Ivan Tisci suona la carica, ma senza sottovalutare la forza di un Lavello che pur essendo la difesa più battuta del campionato continua a credere nella salvezza. Il giudice sportivo ha appiedato i lucani Gennaro Acampora, Mattia Sessa e Francesco Bruno, mentre sul fronte biancazzurro non ci sarà lo squalificato Joao Da Silva. Il tecnico biancazzurro ha raccontato come si vive l’attesa di una sfida che apre un ciclo di 3 gare che potrebbe dire tanto in merito agli obiettivi stagionali dei biancazzurri.

Videointervista ad Ivan Tisci, tecnico dell’Us Fasano

Fischio d’inizio fissato alle ore 14:30 di domani (domenica 8 gennaio) al Comunale “Michele Lorusso” di Venosa con la direzione di gara affidata ad Omar Abou El Ella della sezione di Milano.

La classifica di Serie D Girone H

Cavese 1919 36; Barletta 1922 32; Brindisi e Team Altamura 31; Nardò 29; Casarano Calcio 27; Us Città di Fasano 26; Matera 24; Gladiator 1924 e Bitonto calcio 22; Nocerina calcio e Martina calcio 1947 21; Afragolese 1944 17; Molfetta calcio e Fbc Gravina 15; Francavilla 14; Lavello 13; 12; Puteolana 1902 8.