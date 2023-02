“La Banda di Minnie e Topolino” premiata alla “Festa di S. Giovanni Bosco” di Oria

L’associazione fasanese ha ricevuto il riconoscimento all’educatore “Melania Russo”

ORIA (BR) – Si è svolta martedì 31 gennaio la “Festa di san Giovanni Bosco” nel teatro della parrocchia “San Barsanofio” di Oria.

Durante l’evento, organizzato dall’associazione “S.I.N.G. – don Bosco Onlus”, sono state premiate diverse persone contraddistintesi per il loro vissuto che ha portato loro a fare del dolore la propria forza.

Ospite speciale della XXI edizione della cerimonia è stata “La Banda di Minnie e Topolino”. Da 12 anni l’associazione fasanese cerca di portare un po’ di gioia nei reparti pediatrici oncologici attraverso i personaggi Disney e Marvel. Una sorta di “Disneyterapia” – così ribattezzata dalla presidente Ilaria Veronica Sardella – che permette ai piccoli ammalati di esaudire il loro desiderio di incontrare l’amato personaggio.

La scorsa estate, “La Banda” è riuscita a realizzare un sogno; quello di Ivan, che desiderava andare a Disneyland Paris, impossibilitato a raggiungerlo a causa della sua grave malattia. In soli due giorni, è stata organizzata una festa nella piazza di Montalbano di Fasano dove 150 persone hanno indossato tutti gli abiti di cui l’associazione dispone ricreando l’atmosfera del parco divertimenti parigino.

«Ciascun costume – ha spiegato la Presidente – ha la sua storia. Nel corso di questi anni è stato acquistato un costume per ogni bambino ammalato che ha espresso il suo desiderio. E la serata di Montalbano oltre a far gioire il piccolo Ivan, ci ha permesso di omaggiare tutte le storie raccolte in questi anni».

Per l’operato fino a oggi svolto, all’associazione fasanese è stato conferito il riconoscimento all’educatore “Melania Russo”.

Durante la serata “La Banda” ha portato uno spezzone del suo ultimo spettacolo “Mickey’s Magic Bubble Show”. I supereroi della Marvel e i loro antagonisti interpretati da alcuni volontari dell’associazione, si sono esibiti nella lotta simbolica contro il male. Così come i piccoli guerrieri ammalati di tumore lottano contro questa grave malattia. Subito dopo l’esibizione è stato proiettato il servizio della cerimonia funebre del piccolo Ivan realizzato da Canale 7.

Momento in cui i figuranti si sono nuovamente riuniti per salutarlo.

A seguire sono stati premiati gli altri quattro ospiti della festa. Il premio “Donato Carbone, vittima di mafia” è stato conferito a Luigi Leonardi, imprenditore che ha denunciato i suoi estorsori e a Mattia Villardita, lo Spiderman che si dedica ai piccoli pazienti degli ospedali. Il premio “Arte Sport & Territorio: eccellenze pugliesi” è stato dato a Max Cavallari, il comico dei “Fichi d’India” di origine pugliese che ha dato lustro alla Puglia nell’ambito della comicità. Anche don Maurizio Patriciello, impegnato in prima linea nella lotta alla bonifica della ‘Terra dei Fuochi’, ha ricevuto il riconoscimento all’educatore “Melania Russo”.