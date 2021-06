Gran finale per il Salento Finibus Terrae a Selva di Fasano e Lido Pettolecchia

Appuntamento oggi e domani per la conclusione della XVIII edizione del Festival

FASANO – Fra oggi e domani (26 e 27 giugno) Il Sa.Fi.Ter – Salento Finibus Terrae – Film Festival Internazionale Cortometraggio, iniziativa della Regione Puglia – Assessorato Cultura e Turismo – prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento “Apulia Cinefestival Network”, arriva a Fasano per il gran finale della sua XVIII edizione.

Ideato e organizzato con la consueta maestria dal regista e direttore artistico Romeo Conte e dalla sua Events Production, questo Festival, unico del suo genere in Europa, ha il sostegno dall’associazione “Egnathia”, presieduta da Laura De Mola e sostenuta da Lello Di Bari e da “Lido Pettolecchia” di Savelletri, diretto da Giovanni De Blasio.

La tappa di Fasano conclude una settimana di proiezioni e scorpacciate di cinema selezionato con grande cura per offrire al pubblico uno dei più bei festival della storia del Safiter, che come sempre sarà in grado di muovere le coscienze e creare dibattito su temi cruciali aprendo il confronto tra il pubblico e gli ospiti del mondo cinema e dello spettacolo presenti alle singole serate. Anche nelle due serate di Fasano sarà proiettato il cortometraggio della durata di 3’ di Edoardo Winspeare “Requiem per gli Ulivi di Puglia” con le immagini di Lucio Ianni, Cosimo Forina, Pierluigi Schena e dello stesso Winspeare. Il premio assegnato in questa 18° edizione è stato realizzato dallo scultore toscano Gerardo Gerardi dalla Scuola d’Arte Leonardo di Prato, presieduta da Cinzia Menichetti, oltre ai consueti premi che vengono assegnati ogni anno ideati dal maestro scultore latianese Carmelo Conte.

Oggi, alla Selva di Fasano presso la “Casina Municipale”, in Via Toledo, si terrà la proiezione film “Anime Borboniche” di Paolo Consorti e Guido Morra (inizio della serata ore 20:30). Il film narra la vicenda di un uomo che, abbandonato dalla moglie, è costretto ad intraprendere un lungo cammino, indossando gli abiti di un cocchiere borbonico. Alla serata presenzieranno i due registi del film, gli attori Ernesto Mahieux e Giovanni Esposito, nonché l’attrice Susy Del Giudice.

L’ultima giornata, domenica 27 giugno, sarà ospitata da “Lido Pettolecchia” a Savelletri (Fasano), con la proiezione di “Boris – Il film”, a cui parteciperà gran parte del cast (inizio serata ore 20:30).

I registi Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, gli attori Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valerio Aprea e altri protagonisti della serie riceveranno, durante la serata, il premio Safiter. Sarà consegnato anche il premio postumo a Mattia Torre. Fra gli ospiti anche Andrea Paris, secondo classificato a “Italia’s Got Talent” 2019 e vincitore di “Tu si que vales” 2020.