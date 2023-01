Con Mino Grassi e “La felicità degli infelici” riparte “LibriAmo…tra le Masserie”

Primo appuntamento del 2023 della rassegna organizzata dal Mondadori Point, con il giornalista che presenterà la pièce letteraria tratta dal suo romanzo (Ventotto Edizioni) a Masseria Torre Coccaro

FASANO – Riparte domenica 8 gennaio, alle ore 18.30, presso Masseria Torre Coccaro, la seconda edizione della rassegna letteraria “LibriAmo…tra le masserie”, organizzata dal Mondadori Point di Fasano di Laura De Mola.

Protagonista del sesto appuntamento Mino Grassi, giornalista pubblicista ed editore-imprenditore della Sanità pugliese. Il giornalista, accompagnato dalle letture e interpretazioni di Giusy Salomone e Franco Caprio, e dalle note de I Raissa, presenterà “La felicità degli infelici. Amori ultimi e passioni di altri tempi. Da Dalla…a Dalla”, Ventotto Edizioni.

Di seguito la sinossi del libro:

“Sullo sfondo di un Sud sempre più Sud, le macerie culturali, sociali ed economiche di una terra devastata e ulteriormente impoverita dalla II Guerra Mondiale, si intrecciano con storie di amori difficili tra uomini e donne che sognavano la Felicità. L’epilogo di tante passioni vissuto in un ospizio di un piccolo paese della Puglia nei giorni del Covid, in cui i protagonisti fanno i conti con il fardello dei rimpianti e delle delusioni della propria vita con le musiche di Lucio Dalla in sottofondo. Un romanzo-testimonianza di una generazione da sempre in guerra: nell’amore, nella vita e verso la morte.”

Per info e prenotazioni telefonare al numero 080 5672761 oppure rivolgersi al Mondadori Point in via Roma, 29.