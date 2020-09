Meteo, ancora maestrale ma su Fasano l’autunno è ancora lontano

Le previsioni per i prossimi giorni

FASANO – Finora il mese di settembre sulla nostra città è stato caratterizzato da un unico, intenso, nubifragio che ha portato una quantità di pioggia giornaliera che non si vedeva dal novembre scorso. Il nubifragio non risolve tuttavia la situazione siccitosa che va avanti dal mese di luglio su tutta la Puglia e che non si risolverà neanche nei giorni a venire, sebbene sia prevista qualche pioggia.

Nella settimana appena cominciata il tempo a Fasano sarà generalmente stabile e caldo, con temperature comprese fra 21°C e 28°C, superiori alla medie previste per la metà di settembre. Il maestrale continuerà a spirare per tutta la settimana, attenuandosi soltanto fra mercoledì 16 e giovedì 17. Il mare Adriatico risulterà poco mosso fino a giovedì, da venerdì è invece atteso un rinforzo dei venti e del mare con quest’ultimo che diverrà localmente mosso. Fra martedì e giovedì si attende qualche nuvola in più sulla nostra città, ma non dovrebbe dar luogo a rovesci, questi ultimi si concentreranno infatti sulla fascia ionica.

Ad ogni modo per il vero autunno, quello fresco e ricco di piogge, bisognerà attendere probabilmente la terza decade di settembre.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.