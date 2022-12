Muse Festival, Serena Brancale con “Soul-A” al Teatro Sociale

Appuntamento alle 21 di lunedì 26 dicembre. Biglietti disponibili su ticketone.it

FASANO – Fa tappa a Fasano lunedì 26 dicembre il Muse Festival. L’appuntamento è alle 21 con il concerto di Serena Brancale “Soul-A” (biglietti disponibili su https://www.ticketone.it/event/muse-festival-2022-teatro-sociale-16240358/).

Polistrumentista, performer e compositrice pugliese che unisce la passione per il soul, r&b e il jazz, Serena Brancale è una delle voci più talentuose del panorama italiano. Nata a Bari, Puglia in una famiglia di musicisti, all’età di 7 anni si avvicina al mondo della musica, imparando a suonare il violino e poi il pianoforte. In contemporanea alla sua passione per la musica coltiva anche quella della recitazione e della danza, dopo aver conseguito gli studi fonda il Serena Brancale Jazz Quartet.

È riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, consensi che le hanno portato grandi collaborazioni sui palchi più importanti in Italia e all’estero: dal tour con Il Volo (2016), con Mario Biondi (2017), nella trasmissione televisiva SKIANTO (2019) con Filippo Timi e Raphael Gualazz, e con Enzo Gragnaniello (2020).