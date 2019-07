Carambola di auto nel centro di Fasano

Sei le auto coinvolte

FASANO – Sono state sei le auto rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri (venerdì 19 luglio) nel centro di Fasano.

Il bilancio del sinistro – che si è verificato tra via Fratelli Rosselli e via De Gasperi – è di due feriti e sei mezzi danneggiati.

Una Nissan Qashqai guidata da un 28enne fasanese, che proveniva da via De Gasperi, è entrata in collisione, per cause in corso di accertamento, con una Lancia con a bordo un 43enne di Torino che viaggiava in compagnia del figlio di 15 anni e che proveniva da via Fratelli Rosselli.

Le due auto dopo l’impatto sono andate a finire su altre 4 auto in sosta danneggiandole: si tratta di una Fiat 600, una Picanto, una Swift e una Qashqai.

A rimanere feriti sono stati i due occupanti della Lancia che sono stati trasportati dal 118 presso il pronto soccorso. Entrambi hanno riportato lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in 15 giorni.

Il conducente della Qashqai, fortunatamente, è rimasto illeso.

Sul posto per i rilievi di rito utili a stabilire la esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Fasano.