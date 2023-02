Pums, fino all’11 aprile è possibile presentare osservazioni

Il 28 febbraio il Piano sarà presentato alla città

FASANO – C’è tempo fino all’11 aprile per presentare osservazioni sul Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Fasano adottato con delibera di giunta del 3 febbraio scorso.

Le osservazioni dovranno essere redatte in forma scritte e presentate al Settore Lavori Pubblici Via Fogazzaro, 33; e-mail: rosabelfiore@comune.fasano.br.it – p.e.c.: comunefasano@pec.rupar.puglia.it – Tel: 080 4394300 – 320 1728047.

Il percorso di partecipazione e coinvolgimento della comunità non si ferma: il 28 febbraio alle 17.30 in sala di rappresentanza il Pums sarà presentato alla città in un incontro pubblico.