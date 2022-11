Presentato il programma di “Natale a Fasano 2022”

Un ricco cartellone di appuntamenti che dal 1° dicembre al 15 gennaio accompagneranno le

festività natalizie con eventi per tutta la famiglia e per ogni età, in tutto il territorio cittadino

FASANO – Si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre, la conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi “Fasano a Natale 2022“.



Dopo le polemiche dello scorso anno, caratterizzato da pesanti ritardi sia nella programmazione delle manifestazioni che nell’allestimento delle luminarie, quest’anno l’Amministrazione Comunale pare essersi attivata in tempi consoni su entrambi i fronti.



Sono intervenuti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alle attività produttive Giuseppe Galeota e l’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria Sante Cofano (Confesercenti), Donato Pistola (Confcommercio) e i rappresentanti della Paulicelli Light Design, azienda che ha realizzato l’allestimento delle luminarie nel centro cittadino.

Saranno più di 70 gli eventi calendarizzati su tutto il territorio, dal tradizionale Presepe Vivente a Pezze di Greco fino ad arrivare alla novità del MusicaLucis Festival, che vedrà coinvolti i centri di Fasano e Locorotondo.

L’assessore Galeota, dopo aver rimarcato la sinergia venutasi a creare tra le associazioni di categoria e l’Amministrazione Comunale, ha annunciato che nella serata di domani, giovedì 1 dicembre, è prevista l’accensione delle luminarie.



In tal senso, il sindaco ha precisato che, a causa dei pesanti rincari sul costo dell’energia ed in linea con quanto accadrà in tutti gli altri comuni italiani su indicazione dell’ANCI, ci sarà una riduzione degli orari di accensione, evitando gli sprechi nelle ore notturne.



Piena soddisfazione è stata espressa infine dall’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi il quale ha auspicato il proseguio di una proficua collaborazione tra tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di far crescere la città come polo attrattivo anche per i cittadini dei paesi limitrofi.

Di seguito il calendario degli eventi previsti:

Da giovedì 1 dicembre a martedì 10 gennaio | Piazza del Santuario, Pozzo Faceto

“Natale 2022 a Pozzo Faceto – Il Presepe” a cura della comunità di Pozzo Faceto.

Sabato 3 dicembre | dalle 18.00 > Museo di Egnazia

Performance strumentale-teatrale “Miti” – Duo Rosso Zegna – Apuliantiqua – Early Music Festival 2022 – A cura dell’associazione Sentieri Armonici in collaborazione con l’Amministrazione comunale – Costo 3€.

Sabato 3 dicembre | ore 19.00 >Palazzo dei Congressi, Selva di Fasano

Inaugurazione della 52a Mostra Fasanese dell’Artigianato con “Fire Show”, a cura di MentiArdenti in viale Toledo.

Da sabato 3 a domenica 11 dicembre | Palazzo dei Congressi e viale Toledo, Selva di Fasano

Mercatini di manufatti natalizi a cura di Artigiani Hobbisti, stand gastronomici con la partecipazione dell’IPSEOA “Salvemini”, laboratori con Maestri Artigiani per bambini e adulti per la 52a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Domenica 4 dicembre

alle 9.30 > Piazza Ciaia, Fasano – “Vendita calendari Scout per autofinanziamento” , a cura del Gruppo Scout Agesci Fasano 1.

> Piazza Ciaia, Fasano – , a cura del Gruppo Scout Agesci Fasano 1. ore 17.00 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano – Rassegna “Un cinema per amico”, proiezione del film “Belle e Sebastien Next Generation” – Ingresso libero, a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Cinema Kennedy.

dalle 19.00 >Casina Municipale, Selva di Fasano – “Presepe Vivente” a cura dell’Associazione Culturale “Nuova Aurora – Diac. Fiorenzo Marsella” per la 52a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Da lunedì 5 dicembre a venerdì 6 gennaio | Viale Toledo, Selva di Fasano

“Presepe in viale Toledo” , Associazione Pro Selva.

, Associazione Pro Selva. dalle 19.00 >Casina Municipale, Selva di Fasano – “Presepe Vivente” a cura dell’Associazione Culturale “Nuova Aurora – Diac. Fiorenzo Marsella” per la 52a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Martedì 6 dicembre | ore 19.00 >Casina Municipale e viale Toledo, Selva di Fasano

Cooking Show a cura di “Raparossa” e spettacolo “MentiArdenti Firebreather” per la 52a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre | ore 18.00 > Via del Balì, Fasano

“Echi di bellezza, echi di infinito”, mostra personale di pittura a pastello, a secco e a olio – A cura di Valeria Wanvestraut in collaborazione con l’Associazione Culturale “Calliope”.

Mercoledì 7 dicembre | Festival Musica Lucis a cura dell’Associazione Itria Culturae in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

ore 18.00 > Portici delle Teresiane, Fasano – Inaugurazione con accensione dell’installazione “MadreTerra” di Hermes Mangialardoe inaugurazione della mostra fotografica “Nature’s Dystopian Nature” di Charlie Davoli.

> Portici delle Teresiane, Fasano – Inaugurazione con accensione dell’installazione “MadreTerra” di Hermes Mangialardoe inaugurazione della mostra fotografica “Nature’s Dystopian Nature” di Charlie Davoli. ore 21.00 – Live dj set di Keedoman, live dj set di Bassi Maestro.

– Live dj set di Keedoman, live dj set di Bassi Maestro. dalle 18.00 >Casina Municipale e viale Toledo, Selva di Fasano-“Babbo Natale e i suoi folletti” – Consegna delle letterine a Babbo Natale e musica live a cura di “Calliope” per la 52a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Giovedì 8 dicembre

dalle 10.30 > Piazza Ciaia, Fasano – “Quartetto e ensemble” a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Piazza Ciaia, Fasano – a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. dalle 18.00 > Chiesta del Purgatorio, Fasano – “ Inaugurazione Presepe Napoletano ”.

> Chiesta del Purgatorio, Fasano – “ ”. dalle 18.00 > Casina Municipale e viale Toledo, Selva di Fasano – “Babbo Natale e i suoi folletti” – Consegna delle letterine a Babbo Natale e musica live e Concerto di Natale a cura dell’Accademia Musicale “12 Note” per la 52 a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

> Casina Municipale e viale Toledo, Selva di Fasano – e a cura dell’Accademia Musicale “12 Note” per la 52 Mostra Fasanese dell’Artigianato. ore 21.00 > Museo e Parco Archeologico di Egnazia – “Caterina Palazzi in concerto”, Locus Festival – Rassegna “Muse” – Info su www.locusfestival.it

Venerdì 9 dicembre

dalle 18.00 > Pezze di Greco – “Notte Bianca dei bambini” a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Lab Communications.

> Pezze di Greco – a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Lab Communications. ore 20.00 > Casina Municipale e Viale Toledo, Selva di Fasano –“Christmas – Voci di Natale”, concerto itinerante a cura di “SenzaConfine” per la per la 52a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Sabato 10 dicembre

dalle 10.00 > Piazza Ciaia, Fasano – Vendita gadget natalizi per campagna BEL (Bastone elettronico Lions), a cura del Leo Club Fasano.

> Piazza Ciaia, Fasano – per campagna BEL (Bastone elettronico Lions), a cura del Leo Club Fasano. dalle 17.30 > Casina Municipale e viale Toledo, Selva di Fasano – Intrattenimento per bambini a cura dell’Associazione “Zucchero filato” per la 52 a Mostra Fasanese dell’Artigianato.

> Casina Municipale e viale Toledo, Selva di Fasano – a cura dell’Associazione “Zucchero filato” per la 52 Mostra Fasanese dell’Artigianato. dalle 19.00 > Sagrato della Chiesa Matrice, Fasano – “Pettolata natalizia” con canti e musiche natalizie. A cura della Confraternita Maria SS. Assunta in cielo.

Da sabato 10 dicembre a domenica 15 gennaio

ore 17.30 > Sede UTL Portici delle Teresiane, Fasano- Inaugurazione 9° Mostra Internazionale “Mostra dei Presepi nel Chiostro” a cura dell’Università del Tempo Libero di Fasano.

> Sede UTL Portici delle Teresiane, Fasano- a cura dell’Università del Tempo Libero di Fasano. ore 18.00 > Sala Convegni UTL Portici delle Teresiane, Fasano – Mostra di pittura“Le atmosfere impressionistiche della nostra terra” della pittrice Rosita Achille.

Domenica 11 dicembre

dalle 10.00 > Piazza Ciaia, Fasano – “ Associati in festa Christmas ”, evento a carattere sociale, sportivo e benefico, indirizzato a bambini e ragazzi – A cura dell’Associazione Top Dance Academy in collaborazione con Salagadula.

> Piazza Ciaia, Fasano – “ ”, evento a carattere sociale, sportivo e benefico, indirizzato a bambini e ragazzi – A cura dell’Associazione Top Dance Academy in collaborazione con Salagadula. dalle 10.00 > Piazza Ciaia, Fasano – Vendita gadget natalizi per campagna BEL (Bastone elettronico Lions), a cura del Leo Club Fasano.

> Piazza Ciaia, Fasano – per campagna BEL (Bastone elettronico Lions), a cura del Leo Club Fasano. ore 17.00 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano – Rassegna “Un cinema per amico”, proiezione del film “Lo schiaccianoci e il flauto magico” – Ingresso libero, a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Cinema Kennedy.

ore 17.00 > Tenuta Monacelle, Selva di Fasano – “Burraco sotto i trulli” , serata di beneficenza a favore dell’istituto Sacro Cuore di Gesù – Opera Don Luigi Guanella – A cura dell’associazione Sckitt doo’.

> Tenuta Monacelle, Selva di Fasano – , serata di beneficenza a favore dell’istituto Sacro Cuore di Gesù – Opera Don Luigi Guanella – A cura dell’associazione Sckitt doo’. ore 19.00 > Teatro Sociale, Fasano – Spettacolo teatrale “Giocattoli” ,a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – Ingresso gratuito.

> Teatro Sociale, Fasano – Spettacolo teatrale ,a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – Ingresso gratuito. ore 19.30 > Palazzo dei Congressi e viale Toledo, Selva di Fasano – Cerimonia di chiusura delle 52 a Mostra Fasanese dell’Artigianato e spettacolo musicale itinerante a cura di “Calliope”, Banda I. Ciaia e le scuole di danza “Nuovo Choreos” e “Heart”.

> Palazzo dei Congressi e viale Toledo, Selva di Fasano – a cura di “Calliope”, Banda I. Ciaia e le scuole di danza “Nuovo Choreos” e “Heart”. ore 20.00 > Chiesa del Purgatorio, Fasano – “Notte delle Candele” – Puglia meets Sweden” BLUES NOTES Playing in the dark, concerto a lume di candela del pianista svedese Sten Ulloa Carler a cura di Euforica in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Chiesa del Purgatorio, Fasano – BLUES NOTES Playing in the dark, concerto a lume di candela del pianista svedese Sten Ulloa Carler a cura di Euforica in collaborazione con l’Amministrazione comunale. ore 21.00 > Museo e Parco Archeologico di Egnazia – “Serena Fortebraccio in concerto con il pianista Kekko Fornarelli”, Locus Festival – Rassegna “Muse”. Info su www.locusfestival.it

Sabato 17 dicembre

ore 19.30 > Androne di Palazzo di Città, Fasano – Concerto “La musica tra parole e immagini” a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il trio Calliope dell’Associazione Mikrokosmos – Ingresso Gratuito.

> Androne di Palazzo di Città, Fasano – a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il trio Calliope dell’Associazione Mikrokosmos – Ingresso Gratuito. ore 18 . 00 > Fasano – “Suona la banda per le vie cittadine” a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

. > Fasano a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. ore 19.30 > Piazza Ciaia, Fasano – “FIRE XMAS – Auguri da MentiArdenti” .

Domenica 18 dicembre

dalle 10.00 > Museo di arte contadina, Pezze di Greco – “Christmas Baby Masterchef” , gara di cucina tra genitori e figli – A cura dell’ASD Giovanni Custodero.

> Museo di arte contadina, Pezze di Greco – , gara di cucina tra genitori e figli – A cura dell’ASD Giovanni Custodero. dalle 10.30 > Fasano – “Quartetto e ensemble” a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Fasano a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. dalle 16.30 > Laboratorio Urbano, Fasano – “ Le cose trasparenti sono le più divertenti ”, laboratorio di creazione manuale di addobbi natalizi – A cura del Gruppo Scout Agesci Fasano 1.

> Laboratorio Urbano, Fasano – “ ”, laboratorio di creazione manuale di addobbi natalizi – A cura del Gruppo Scout Agesci Fasano 1. dalle 17.00 > Faro di Torre Canne – “Babbo Natale vien dal mare” – A cura dell’Associazione Al Faro.

> Faro di Torre Canne – – A cura dell’Associazione Al Faro. dalle 18.00 > via Forcella, Fasano | Festival Musica Lucis a cura dell’Associazione Itria Culturae in collaborazione con l’Amministrazione comunale – Performance di circo contemporaneo a cura della scuola di circo “Il Girotondo”.

ore 19.00 > Chiesa M. SS. Addolorata di Cocolicchio – Concerto “Bambino d’amore” , lettura di testi in italiano e inglese: al violino Paola D’amico, alla tastiera Cosimo Gigliola – Ingresso libero – A cura dell’Associazione culturale Cocolicchio in collaborazione con Amministrazione comunale.

> Chiesa M. SS. Addolorata di Cocolicchio – , lettura di testi in italiano e inglese: al violino Paola D’amico, alla tastiera Cosimo Gigliola – Ingresso libero – A cura dell’Associazione culturale Cocolicchio in collaborazione con Amministrazione comunale. ore 19.00 > Piazza Ciaia –“Un bivacco per la pace”, giochi, canti e gastronomia, a cura del Gruppo Scout Agesci Fasano 1.

Martedì 20 dicembre | ore 18.00 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

Inaugurazione “Natale al Chiostro con le Associazioni in Rete” in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Accensione Albero di Natale delle Associazioni, punto di raccolta “Regalo sospeso – Fa’ che sia Natale per tutti”, artigianato solidale, installazioni artistiche dell’UTL Fasano e di Martino Murat, intrattenimenti per bambini e “Pozzo di San Patrizio” a cura dell’IISSS “L. Da Vinci” – (Programma dettagliato sui canali social del Coordinamento “Associazioni in Rete Fasano”).

Mercoledì 21 dicembre

ore 10.00 > Sala di Rappresentanza, Palazzo di Città, Fasano “ Mintes per tutti ”, raccolta di regali natalizi e doni – A cura di Mintes S.r.l.

> Sala di Rappresentanza, Palazzo di Città, Fasano “ ”, raccolta di regali natalizi e doni – A cura di Mintes S.r.l. ore 18.00 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano-Intrattenimento per bambini a cura dell’Associazione “Zucchero Filato” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Giovedì 22 dicembre

ore 17.00 > via Madonna delle Grazie, Fasano – “Natale al vicolo Madonna delle Grazie” , raffigurazioni artistiche e addobbi natalizi a cura del Centro di Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita di Fasano in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> via Madonna delle Grazie, Fasano – , raffigurazioni artistiche e addobbi natalizi a cura del Centro di Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita di Fasano in collaborazione con l’Amministrazione comunale. dalle 19.00 > Piazza Ciaia, Centro Storico e Portici delle Teresiane, Fasano – “Magic Special Harry Potter“ – A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale Happy e i commercianti del centro storico.

> Piazza Ciaia, Centro Storico e Portici delle Teresiane, Fasano – – A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale Happy e i commercianti del centro storico. ore 18.30 >via Dalmazia, Savelletri – Pettolata dell’Avvento , pettolata di solidarietà con musica e canti natalizi dal vivo.

>via Dalmazia, Savelletri – , pettolata di solidarietà con musica e canti natalizi dal vivo. dalle 18.30 > Piazza Venti settembre, Pezze di Greco –“Villaggio di Babbo Natale”, animazione e intrattenimento per bambini, decorazioni natalizie e spettacoli di danza – A cura delle associazioni di Pezze di Greco.

Venerdì 23 dicembre

dalle 18.00 > Fasano – “Suona la banda per le vie cittadine” a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Fasano – a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. dalle 18.00 > Piazza Ciaia, Fasano – “All I want for Christmas are cioccolata calda, caldarroste e vin brulé” , autofinanziamento natalizio culinario del Gruppo Scout Agesci Fasano 1.

> Piazza Ciaia, Fasano – , autofinanziamento natalizio culinario del Gruppo Scout Agesci Fasano 1. ore 19.00 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano – “Christmas”, performance di canto live a cura dell’Associazione SenzaConfine.

Sabato 24 dicembre

dalle 17.30 > Fasano – “Suona la banda per le vie cittadine” a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Fasano – a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. ore 19.00 > Piazza della Libertà, Montalbano-“Babbo Natale a Montalbano”, distribuzione di doni a grandi e piccini con scambio di auguri del Babbo Natale, a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione “C.B. Quadrifoglio – ODV”.

Domenica 25 dicembre | dalle 18.00 > Portici delle Teresiane, Fasano

“Festival Musica Lucis”, a cura dell’Associazione Itriae Culturae in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: live dj set di Ciappy e Bob Marcialledda.

Lunedì 26 dicembre

ore 19.30 > Chiesa Matrice, Fasano – XXVIII “Concerto di Natale” a cura della Confraternita di San Giuseppe.

> Chiesa Matrice, Fasano – a cura della Confraternita di San Giuseppe. ore 21.00 > Teatro Sociale, Fasano – “Serena Brancale in concerto”, Locus Festival – Rassegna “Muse” – Info su www.locusfestival.it

Martedì 27 dicembre | dalle 19.00 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“Presepe Vivente” a cura dell’Associazione Culturale “Nuova Aurora – Diac. Fiorenzo Marsella” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Mercoledì 28 dicembre

dalle 19.00 > Viale Toledo, Selva di Fasano – “Radici, festa d’inverno in Selva” , gastronomia, musica, tradizioni, fattoria didattica per bambini – Associazione 2B in Fasano in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Viale Toledo, Selva di Fasano – , gastronomia, musica, tradizioni, fattoria didattica per bambini – Associazione 2B in Fasano in collaborazione con l’Amministrazione comunale. dalle ore 19.00 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano – “Presepe Vivente” a cura dell’Associazione Culturale “Nuova Aurora – Diac. Fiorenzo Marsella” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Giovedì 29 dicembre

ore 19.00 > Teatro Sociale, Fasano – Spettacolo musicale “Mi chiamo Luigi – Vita in musica di Luigi Tenco” – Costo 5€.

> Teatro Sociale, Fasano – Spettacolo musicale – Costo 5€. dalle 19.00 > Viale Toledo, Selva di Fasano – “Radici, festa d’inverno in Selva” , gastronomia, musica, tradizioni, fattoria didattica per bambini – Associazione 2B in Fasano in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Viale Toledo, Selva di Fasano – , gastronomia, musica, tradizioni, fattoria didattica per bambini – Associazione 2B in Fasano in collaborazione con l’Amministrazione comunale. ore 20.30 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano – “Gran Galà”, a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Venerdì 30 dicembre

ore 19.30 > Androne di Palazzo di Città, Fasano – Concerto di Natale “ Evocazioni in… 4 mani” a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le musiciste Valeria Vinci e Maria Giovanna Castelli- Ingresso gratuito.

> Androne di Palazzo di Città, Fasano – Concerto di Natale “ a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le musiciste Valeria Vinci e Maria Giovanna Castelli- Ingresso gratuito. dalle 22.00 > Portici delle Teresiane – Festival Musica Lucis a cura dell’Associazione Itriae Culturae in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Live dj set di Ciao! Discoteca Italiana.

Giovedì 5 gennaio 2023

dalle 18.00 > Fasano – “Suona la banda per le vie cittadine” , a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

> Fasano – , a cura dell’Associazione Culturale Musicale Ignazio Ciaia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. dalle 18.00 > Montalbano – “Street band… aspettando la Befana” a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Lab Communications.

> Montalbano – a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Lab Communications. ore 19.00 > Piazza della Libertà, Montalbano – “Tutti insieme a salutare la Befana” , a cura dell’Associazione “Gli amici di Gìiùuàannèed”.

> Piazza della Libertà, Montalbano , a cura dell’Associazione “Gli amici di Gìiùuàannèed”. ore 20.00 > Chiesa del Purgatorio, Fasano –Concerto musiche classiche natalizie – Viajeros Guitar Trio.

Venerdì 6 gennaio 2023

dalle 10.30 > Fasano – “Quartetto e ensemble” – a cura dell’Associazione Cultura Musicale Ignazio Ciaia.

> Fasano – – a cura dell’Associazione Cultura Musicale Ignazio Ciaia. dalle 22.00 > Largo Seggio, Fasano –Festival Musica Lucis, a cura dell’Associazione Itriae Culturae in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: live dj set + visuals di Dj Gruff & Alice Pasquini.

Domenica 8 gennaio 2023

ore 17.00 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano – Rassegna “Un cinema per amico”, proiezione del film “DC League of Super-Pets” – Ingresso libero – A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Cinema Kennedy.

Giovedì 12 gennaio 2023

Ore 17.30 > Sala di Rappresentanza, Palazzo di Città, Fasano – “Presentazione calendarietto 2023”, a cura dell’Associazione Pro Selva.

PROGRAMMA PRESEPE VIVENTE DI PEZZE DI GRECO

Sabato 17 dicembre 2022

ore 17.00 – Corteo dei Figuranti – Pezze di Greco (BR)

Corteo dei Figuranti – Pezze di Greco (BR) ore 18.30 – Celebrazione eucaristica

Lunedì 26 – Martedì 27 dicembre 2022 | dalle 16.00 alle 21.00

Rappresentazione del Presepe Vivente nel Villaggio Rupestre di lama del Trappeto.

Domenica 1 – Lunedì 2 gennaio 2023 | dalle 16.00 alle 21.00

Rappresentazione del Presepe Vivente nel Villaggio Rupestre di lama del Trappeto.

Venerdì 6 gennaio 2023

ore 12.00 – Corteo dei Re Magi per le strade di Pezze di Greco (BR)

(Il corteo è rappresentativo con i soli Re Magi, senza figuranti)

dalle 16.00 alle 21.00 – Rappresentazione del Presepe Vivente nel Villaggio Rupestre di lama del Trappeto.

Sabato 7 – Domenica 8 gennaio 2023 | dalle 16.00 alle 21.00 – Rappresentazione del Presepe Vivente nel Villaggio Rupestre di lama del Trappeto.

Lunedì 9 gennaio 2023 | dalle 9.00 alle 12.00 (Apertura Straordinaria per le Scuole) – Rappresentazione del Presepe Vivente nel Villaggio Rupestre di lama del Trappeto.

Info su www.presepeviventepezzedigreco.it