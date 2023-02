Emergenza siccità 2022, scadono il 21 febbraio i termini per gli aiuti 

Le aziende agricole possono presentare domanda

FASANO – Le aziende agricole che hanno subito danni causa della siccità nell’anno 2022 potranno presentare domanda per accedere agli aiuti previsti dalla normativa.

L’Assessore all’Agricoltura, Gianluca Cisternino, ricorda che: «Le aziende agricole che hanno subito danni causa della siccità nell’anno 2022 potranno presentare domanda per accedere agli aiuti previsti dalla normativa. I titolari di aziende e società agricole ubicate nel territorio comunale che intendono presentare domanda di aiuto, i centri di assistenza agricola, nonché i professionisti (agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi e dottori forestali) a prendere visione ed attenersi alle indicazioni descritte dalla norma regionale al fine di uniformare le modalità di presentazione delle istanze, rendendo più agevole l’istruttoria delle stesse. Si raccomanda di compilare la domanda di indennizzo in tutte le parti, completa di dichiarazioni, della documentazione richiesta e secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro e non oltre il 21 febbraio 2023. La documentazione dovrà essere presentata tramite pec all’indirizzo comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Le domande possono essere scaricate dal sito istituzionale del Comune al seguente link: https://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_3304.html».

Le domande che giungeranno fuori termine o incomplete non potranno essere istruite e saranno rigettate.