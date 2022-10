Serie D, l’Us Fasano stupisce tutti e balza in testa solitaria alla classifica

Nell’ottava giornata i biancazzurri si impongono sul Gravina con un’ottima cornice di pubblico

FASANO ­– Una vittoria rotonda e spumeggiante proietta l’Us Fasano solitario in testa alla classifica. I biancazzurri si impongono contro il Gravina (3-0) al termine di una gara che ha mostrato a pieno il buon momento dei ragazzi del tecnico Tisci, capaci di dare subito l’accelerata alla gara per mettere la sfida sui binari giusti da subito. Un primo tempo che non ha lasciato scampo agli avversari con il gol a freddo di Calabria, ma sullo scadere ci ha pensato bomber Corvino a mandare a riposo la squadra sul doppio vantaggio. Nella ripresa i biancazzurri hanno amministrato senza soffrire più di tanto gli avversari, trovando la rete della sicurezza con Forbes. Una vittoria che conferma l’Us Fasano imbattuto e continua a far sognare ad occhi aperti i tifosi che hanno gremito il “Curlo” con il giusto tributo ad una squadra che sta facendo veramente bene in avvio di stagione.

Siamo all’ottava giornata e l’Us Fasano cerca la conferma del buon momento per rimanere in testa, dopo il pari importanti sul campo della Cavese (2-2). Di contro il Gravina cerca la svolta per tirarsi fuori dalla zona play-out, dopo il pari interno con il Barletta (0-0).

Gravina con il 3-5-2 con Actis Goretta e Murania in avanti

Il tecnico ospite Summa conferma il modulo 3-5-2 con la linea offensiva composta da Actis Goretta e Murania, mentre sugli esterni vanno Gambicchia e Kharmoud, nel cerchio Tommasone, Coppola e Chacon. La linea difensiva vede Ligorio e Parisi sugli esterni, mentre a centro Sanzone, con Mascolo in porta.

L’Us Fasano deve fare a meno di Ceka in porta con il 4-3-2-1

I locali di mister Tisci mescolano le carte alla luce dell’indisponibilità del portiere under Ceka. Il modulo è sempre il 4-3-2-1, ma in campo va il portiere senior Menegatti, in avanti conferma per la punta Di Federico, stessa cosa è da dirsi gli esterni Corvino e Battista con il cerchio di centrocampo che vede Diaz, Bianchini e Calabria. Novità sulla linea arretrata con Savarese e Di Vittorio come terzini, mentre al centro c’è Quaranta e Da Silva. Assenti anche Pipistrelli e Bernardini.

Calabria gela subito il Gravina e poi Corvino mette il sigillo

In cronaca subito a rete i locali con al 1^ con Calabria che spedisce in rete sotto porta un cross dalla destra di Savarese. Ci prova al 6’ Murania la vita del gol, ma la difesa devia in corner. Si salva come può il Gravina al 9’ sulla deviazione volante di Battista sottomisura, su cross Di Federico. All’11’ sugli sviluppi di un corner Corvino serve a centro per Battista che esalta le doti di Mascolo, sulla ribattuta Calabria spedisce in rete, ma è in posizione di fuorigioco. Mischia in area al 17’ con Chacon che spedisce fuori bersaglio. Punizione da limite per i locali al 19’ con Corvino che manda la palla di poco alta sulla traversa. Ancora locali pericolosi al 22’ con Da Silva, su corner di Corvino, incorna in rete, ma Coppola salva sulla linea di porta a portiere battuto. Ospiti pericolosi su punizione dal limite al 32’ con Coppola che scodella al centro dove Actis Goretta di testa manda poco fuori bersaglio. Al 40’ azione a sorpresa dall’out di Chacon che serve a centro per Murania che non riesce nella deviazione vincente sotto porta. Il raddoppio arriva al 43’ con un’azione di Bianchini che ruba palla a centrocampo e serve in profondità per Battista, lesto a pescare Corvino per la deviazione vincente sotto rete.

Il neoentrato Forbes chiude la disputa

Nella ripresa Diaz ci prova su punizione dal limite al 10’ con palla che fa la barba al palo prima di finire fuori. Il neoentrato Forbes al 20’ fa tris di marcature approfittando di un errato disimpegno degli ospiti, insaccando alle spalle di Mascolo in uscita. Il Gravina prova a rialzarsi al 33’ con un tiro da fuori di Chacon che è facile preda di Menegatti. Progressione sulla fascia di Forbes al 38’ con cross pennellato per il neoentrato Acosta che al volo impegna Mascolo. Ancora Acosta si ripete al 40’, ma ancora l’estremo difensore ospite si supera. In pieno recupero si supera Menegatti sul tiro da vicino di Dragutinovic.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano-Fbc Gravina: 3-0 (2-0)

Reti: 1’ p.t. Calabria (F), 43’ p.t. Corvino (F), 20’ s.t. Forbes (F).

Us Città di Fasano: Menegatti, Savarese, Di Vittorio, Diaz (41’ s.t. Lezzi), Quaranta, Da Silva (1’ s.t. Onraita), Battista (31’ s.t. Acosta), Bianchini, Di Federico (26’ s.t. Maldonado), Corvino (15’ s.t. Gomes Forbes), Calabria. All. Tisci. A disposizione Cannarile, Manfredi, Lofoco, Savoia.

Fbc Gravina: Mascolo, Parisi, Kharmoud, Sanzone, Coppola (1’ s.t. Rosini), Ligorio (13’ s.t. Romano), Gambicchia (7’ s.t. Bruno), Tommasone, Actis Goretta (26’ s.t. Dragutinovic), Chacon, Murania (1’ s.t. Gonella). All. Summa. A disposizione Vicino, Perrelli, Neri, Galardi.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Note: Spettatori 2100 circa, una ventina di spettatori ospiti. Ammoniti Da Silva (F), Parisi (G), Corvino (F), Gambicchia (G), Kharmoud (G). Rec. p.t. 1’; s.t. 4’.