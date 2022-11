Serie D, l’Us Fasano schianta il Casarano e resta in scia della vetta

Nella decima giornata i biancazzurri impongono il primo stop alla corazzata salentina

FASANO ­– L’Us Fasano ritorna alla vittoria battendo la corazzata Casarano (2-0) che al “Curlo” è stata sterilizzata nel suo tridente scoppiettante. I biancazzurri di mister Tisci sfoderano una prestazione perfetta, non concedendo praticamente nulla ai salentini, mostrando un ritmo di gara impressionante che ha mandato subito in crisi le logiche tecniche degli ospiti. Basta il tabellino per rendere l’idea di una prestazione importante con una difesa impermeabile che ha messo un’autentica gabbia sugli attaccanti ospiti. Il resto lo hanno fatto i “corridori” biancazzurri che hanno colpito in velocità senza dare la possibilità di respirare ad un Casarano visibilmente in difficolta. Una vittoria che proietta i biancazzurri solitari al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Cavese, e cosa più importante conferma l’Us Fasano rivelazione di quest’inizio di stagione. La conferma è arrivata in un big match d’alta classifica che non lascia dubbi ad errate interpretazioni.

Punti in palio che valgono doppio per tutti

Siamo alla decima giornata con un big match che potrà dire tanto sulle logiche della vetta della classifica. Il Casarano calcio si presenta al “Curlo” imbattuta, mentre l’Us Fasano in casa non ha perso un punto. Gli ospiti di mister Costantini sono reduci da un pari in rimonta tra le mura amiche del “Capozza” affrontando il Barletta (1-1), mentre i locali hanno segnato il passo per la prima volta nella stagione sul campo del Francavilla in Sinni (2-0), nella non partita sul piano della prestazione. Entrambe vogliono ritornare a macinare punti per riprendere la marcia spedita e questo non può che arricchire il piatto della sfida.

Salentini con il 4-3-3 ed il ritorno di Saraniti

Il tecnico ospite Costantino conferma il modulo 4-3-3 con il rientro dal primo minuto di Saraniti a completare il tridente composto da Strambelli e Burzio. Sulla linea mediana c’è Parisi in abbinamento con Marsili e Cannavaro. In difesa i terzini Vitofrancesco e Bocchetti, mentre a centro Guastamacchia e Rizzo, in porta Carotenuto. Indisponibili Pambianchi, De Luca e Filippi Filippi.

L’Us Fasano parte con Acosta e Lezzi nel 4-3-2-1

I padorni di casa di mister Tisci parte con il modulo 4-3-2-1 con Acosta che ritorna titolare, mentre sugli esterni conferma per Corvino e Battista. Novità nel cerchio Lezzi si abbina con Bianchini e Calabria. Sulla linea arretrata Saverese e Di Vittorio sugli esterni, mentre Onraita e Da Silva a centro, in porta il ritorno di Ceka. Indisponibili Pierpaoli, Bernardini, Pipistrelli, Maldonado, Manfredi e Lofoco.

Uno-due sullo scadere per il doppio vantaggio

In cronaca al 1’ ruba palla Corvino dal limite e impegna Carotenuto dalla distanza. La risposta degli ospiti arriva dai piedi di Saraniti che al 4’ chiama alla deviazione provvidenziale in corner di Ceka. Fiammata biancazzurra all’11’ con Battista che si libera in area e impegna severamente il portiere delle serpi. Corner al 23’ di Marsili con Burzio di testa che non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Combinazione in profondità al 32’ con Parisi che cerca la deviazione vincente di Saraniti, ma la palla finisce sul fondo. Al 40’ apertura millimetrica di Da Silva per Battista che appena entrato in area viene messo giù da Bocchetti ed arriva il calcio di rigore. Dal dischetto arriva Corvino che insacca con un tiro centrale a mezz’altezza. Il Fasano non si ferma ed al 44’ va a segno con Battista, servito da Corvino scattato in perfetto contropiede, che infila il portiere in uscita.

Il Casarano non punge ed i locali mancano il tris

Nella ripresa all’8’ Burzio si presenta solo in area e prova la conclusione a rete senza successo, incurante della posizione smarcata di Saraniti. Si fa rivedere Battista al 13’ con un tiro a giro dal limite che manca lo specchio della porta. Al 18’ ci prova Strambelli dal limite con palla che si spegne sul fondo. I locali si riaffacciano nell’area di rigore al 20’ con Battista anticipato da Carotenuto in uscita. Punzione dal limite al 38’ di Onraita per la testa di Di Federico che arriva in ritardo alla deviazione vincente sotto porta. Deve intervenire in uscita Carotenuto al 41’ per chiudere lo specchio della porta sul tiro di Forbes. In pieno recupero Calabria da fuori colpisce la traversa e su ribattuta Forbes impegna il portiere ospite che chiude in corner. Prima dello scadere Diaz da corner impegna l’estremo difensore ospite che libera l’area con i pugni.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano-Casarano calcio: 2-0 (2-0)

Reti: 42’ p.T. Corvino (F), 44’ p.t. Battista (F).

Us Città di Fasano: Ceka, Savarese, Di Vittorio, Lezzi, Onraita, Da Silva, Battista (48’ s.t. Pisano), Bianchini (12’ s.t. Diaz), Acosta (34’ s.t. Di Federico), Corvino (24’ s.t. Forbes), Calabria. All. Tisci. A disposizione Menegatti, Taddeo, Aprile, Quaranta, Savoia.

Casarano calcio: Carotenuto, Vitofrancesco, Bocchetti (14’ s.t. Ortisi), Marsili (7’ s.t. Garcia), Parisi, Rizzo (23’ s.t. Sepe), Saraniti, Strambelli, Burzio (32’ s.t. Gatto), Guastamacchia, Cannavaro. All. Costantino. A dispozione Baietti, Barbetta, Cecere, Atteo, Navas.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Spettatori: Spettatori 2000 circa di cui un centinaio sostenitori ospiti. Ammoniti Rizzo (C), Bianchini (F), Marsili (C), Menegatti (F), Bocchetti (C), Ortisi (C), Lezzi (F), Parisi (C). Rec. p.t. 1’, s.t. 5’.