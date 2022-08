Serie D Coppa Italia, l’Us Fasano manda al tappeto il Brindisi in un “Curlo” impazzito di gioia

Debutto vincente per i biancazzurri di mister Tisci che si impongo sulla corazzata dell’ex Danucci

FASANO – Un Fasano reattivo, tutto agonismo ed intensità porta a casa la qualificazione superando la corazzata Brindisi (2-1) al termine di un’avvincente gara, ricca di colpi di scena con la rete decisiva giunta in pieno recupero. Il debutto agonistico dei biancazzurri di mister Tisci è di quello da far paura, ma la squadra biancazzurra ha saputo fare di necessità virtù, sopperendo alle assenze, e mettendo a segno una prestazione importante che promette bene per il debutto in campionato di domenica prossima. Il Brindisi si affida alle palle lunghe per sfruttare i suoi terminali offensivi di qualità, mentre i locali giocano a viso aperto cercando le corsie laterali per dare profondità alle proprie manovre offensive, quello che viene fuori è una gara piacevole e giocata a viso aperto. Apre le marcature Bianchini in piena zona Cesarini, risponde Stauciuc, mentre il neoentrato Maldonado mette il sigillo sul passaggio del turno

In Coppa Italia si debutta con il Brindis in gara secca

Siamo al primo turno di Coppa Italia ed arriva un derby molto sentito con la formula della gara secca che spinge ai calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Un lungo appaluso per il piccolo Ivan scomparso in settimana

Prima del triplice fischio tutto lo stadio all’unisono hanno invocato il nome del piccolo Ivan, scomparso negli scorsi giorni per un male incurabile. Una bella scena in un derby molto sentito dalle tifoserie.

L’ex Danucci conferma il modulo 4-2-3-1 con Santoro punta

Il Brindisi dell’ex tecnico Danucci punta sul modulo 4-2-3-1 con Santoro punta, mentre alle sue spalle ci sono Dammacco e sugli esterni D’Anna e Minaj. A centrocampo Zampa e De Rosa, sulla linea arretrata Esposito, Gorzelewsky, Sirri e Valenti, in porta Vismara. Assenti forzati per squalifica Di Piazza, Cancelli e Baldan.

Mister Tisci deve rivoluzionare la difesa schierando Forbes

Il tecnico Tisci deve fare a meno del terzino Savarese e rivoluziona la formazione. In difesa va il jolly Forbes per il classico 4-3-2-1 con Acosta terminale offensivo, sugli esterni alti Battista e Corvino, mentre nel cerchio ci sono Bianchini, Convertino e Pierpaoli. La difesa viene completata da Di Vittorio, Onraita e Aprile, mentre in porta va Ceka.

Il Fasano cerca le giocate di Corvino ma senza successo

In cronaca al 2’ Corvino prova la conclusione in porta dalla distanza su tiro da fermo, ma la palla si spegne sul fondo. Ancora locali al 6’ con Bianchini che serve in profondità Battista che non inquadra lo specchio della porta. Progressione al 17’ di D’Anna dalla fascia con palla velenosa al centro con la difesa che evita l’intervento di Santoro. Corvino su punizione dalla distanza al 26’ colpisce la traversa con un tiro a palombella che supera Vismara in uscita. Fasano ancora pericoloso al 31’ con Battista che chiama all’intervento Vismara. Sullo scadere di tempo Di Vittorio salva sulla linea di porta un colpo di testa di D’Anna, sugli sviluppi di un corner, se supera Ceka in uscita.

Un finale scoppiettante con il botta e risposta

Nella ripresa Dammacco al 3’ porta scompiglio nella difesa di casa su tiro di corner con Ceka che deve uscire per bloccare una paurosa mischia. Ancora ospiti in azione al 4’ con Santoro che prova la gira in reta dal limite con la parata del portiere. Momento favorevole per il Brindisi che al 5’ si presenta dal limite con D’Anna che impegna l’estremo difensore. La risposta dei locali è sempre nei piedi di Corvino che al 11’ impegna Vismara su punizione. Fasano vicino alla marcatura al 14’ con Battista che chiama agli straordinari il portiere ospite che chiude in corner. Al 21’ punizione dal limite di Corvino con la parata del portiere. Punizione di De Lucas al 27’ con l’intervento di Ceka a liberare l’area. Il Fasano passa al 36’ con un gran tiro di Bianchini da limite, al termine di un’azione personale in area di Corvino. La risposta degli ospiti è rabbiosa: corre il 41’ punizione di De Lucas dalla distanza e colpo di testa vincente di Stauciuc per il pari. Ospiti pericolosi al 43’ con Bittaye che serve per Stauciuc, ma manca il colpo decisivo da buona posizione. La gara si infiamma ed al 46’ arriva il nuovo vantaggio dei locali: Calabria in profondità per Pipistrelli che dall’out serve un Maldonado che al volo trafigge Vismara.

Il tabellino della gara

Us Fasano-Brindisi Fc: 2-1 (0-0)

Reti: 36’ s.t. Bianchini (F), 41’ s.t. Stauciuc (B), 46’ s.t. Maldonado (F).

Us Fasano: Ceka, Pierpaoli (31’ s.t. Calabria), Di Vittorio, Convertino, Aprile, Onraita, Bianchini, Forbes, Acosta (15’ s.t. Pipistrelli), Corvino (37’ s.t. Di Federico), Battista (15’ s.t. Maldonado). All. Tisci. A disposizione Menegatti, Taddeo, Da Silva, Manfredi, Diaz.

Brindisi Fc: Vismara, Esposito, Gorzelewsky, Zampa, Dammacco (31’ s.t. Stauciuc), D’Anna (7’ s.t. Bittaye), De Rosa (18’ s.t. De Lucas), Valenti, Minaj (9’ s.t. Palumbo), Sirri, Santoro. All. Danucci. A disposizione Oliveto, Santochirico, Sepe, D’Agata, Di Giulio.

Arbitro: Palumbo di Bari.

Note: Spettatori 2000 di cui 200 ospiti. Ammoniti: Sirri (B), De Rosa (B), Zampa (B), Pipistrelli (F), Convertino (F). Rec. p.t. 1’; s.t. 5’.

(in aggiornamento con la galleria fotografica di Mario Rosato)