Serie D, una magia di Corvino frena la marcia di una cinica Casertana

Nella seconda giornata il capitano biancazzurro limita i danni con una rete in pieno recupero che vale il pari

LOCOROTONDO – Un pareggio in extremis per un Fasano che ha evidenziato le difficoltà di una squadra ancora in completa, con un attacco inconsistente, frutto di una campagna acquisti ancora da perfezionare. I correttivi in difesa reggono, ma nulla possono sulla concretizzazione di Vacca. Sui titoli di coda arriva la magia di Corvino a muovere la classifica, aspettando tempi migliori.

Siamo alla seconda giornata ed arriva il debutto casalingo dell’Us Fasano, costretto a giocare sul rettangolo di gioco del Comunale di Locorotondo, alla luce dell’indisponibilità del “Curlo” per i noti lavori che stanno interessando il manto erboso. I biancazzurri sono reduci dalla sconfitta di Cerignola (3-1), mentre la Casertana ha brindato con il successo nella sfida interna con il Nola (2-1).

L’ex Maiuri conferma il modulo tattico 4-3-3 con Vicente fuori

Gli ospiti di mister Mauri confermano il modulo tattico 4-3-3 con in avanti Liccardi a centro, supportato sulle fasce da Cusumano e Sambou. Non sono disponibili Mansour e Pambianchi, mentre Sansone e Favetta finiscono in tribuna.

Per Mosca resta il modulo 4-2-3-1 con Bernardini in panca

I locali di mister Mosca non tradiscono il modulo 4-2-3-1 con Trovè terminale offensivo, mentre sulle fasce ci sono Calemme e Battista, a ridosso della punta Corvino. Rientra Del Col che prende il posto in difesa dell’infortunato Callegari.

Un primo tempo combattuto con gli ospiti che sciupano

In cronaca al 6’ punizione dalla destra di Corvino con Rainone che spazza in piena area. Ghiotta occasione per gli ospiti al 9’ con Sambou che dall’out di destra serve a centro per Liccardi che spazza alto da buona posizione. La risposta dei locali arriva al 15’ con Corvino che prova un tiro di prima intenzione dalla distanza con palla alta sulla traversa. Ancora Corvino in azione al 18’ con un gran tiro dalla destra a mezz’altezza con la palla che si spegne sul fondo. Vacca al 35’ scalda i guanti di Suma con un tiro dal limite. Al 39’ è Calemme che lo emula chiamando all’intervento Trapani in presa bassa.

Nella ripesa apre Vacca e chiude nel recupero Corvino

Nella ripresa al 13’ la Casertana passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto da Monti, con l’incornata decisiva sotto porta di Vacca. Pronta reazione di Corvino al 16’ con un tiro di punizione dal limite che viene alzato sulla traversa dall’estremo difensore. In pieno recupero si fa nuovamente vivo il Fasano che con Corvino batte una punizione dal limite, ma senza successo. Suoi titoli di coda è proprio Corvino a centrare il pari con una sforbiciata in piena area che ha beffato il portiere ospite. Ancora Fasano prima dello scadere con Gorzeleswi che fa la sponda per Capomaggio che non inquadra la porta dalla corta distanza.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano-Casertana Fc: 1-1 (0-0)

Reti:13’ s.t. Vacca (C), 50’ s.t. Corvino (F),

Us Città di Fasano: Suma, Del Col, Taddeo (36’ s.t. Calabria), Capomaggio, Gorzelewsky, Camara, Battista (21’ s.t. Gomes Forbes), Lucchese (21’ s.t. Bernardini), Trovè (36’ s.t. D’Addabbo), Corvino, Calemme (32’ s.t. Richella). All. Mosca. A disposizione Leone, Mucedero, Bianco, Losavio.

Casertana Fc: Trapani, Di Somma, Rainone, Vacca (46’ s.t. Maresca), Licciardi, Sambou (10’ s.t. Nicolau), Monti, Feola (29’ s.t. Vicente), Cusumano (34’ s.t. Felleca), Tufano, Carannante (15’ s.t. Chinappi). All. Mosca. A disposizione Sarracino, Roscini, Rossi, Capitano.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Note: Ammoniti Gonzelewski (F), Trovè (F), Tufano (C), Rainone (C). Rec. p.t. 1’; s.t. 7’.

(in aggiornamento con la fotogalleriy di Mario Rosato)