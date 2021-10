Serie D, un pessimo Us Fasano scivola malamente contro il Rotonda in casa

Nell’ottava giornata arriva una nuova sconfitta che amplifica le difficoltà di organico della squadra

MONOPOLI – L’Us Fasano scivola in casa contro la compagine del Rotonda (0-1) capace di imporre da subito il proprio gioco trovando e legittimando il vantaggio a più riprese. Una sconfitta che fa male più della classifica perché arriva al termine di una prestazione incolore che ha amplificato le già evidenti difficoltà di manovra di gioco emerse nella precedente trasferta. Salgono a due le sconfitte di fila, ma il vero campanello d’allarme è per la società chiamata a rimpinguare una rosa fin troppo risicata per poter sperare di centrare in una tranquilla salvezza. Contro il Rotonda è non sono mancati solo le soluzioni per il tecnico locale, ma anche la qualità del gioco.

Nell’ottava giornata si gioca sul neutro del Comunale “Veneziani” di Monopoli, alla luce della nota indisponibilità del “Curlo”, con i biancazzurri che ritrovano il manto in erba naturale in una sfida interna. Il Rotonda calcio di mister Napoli arriva alla sfida dopo la brillante vittoria interna contro il Sorrento (3-0) che gli ha permesso di azzerare il gap di penalizzazione, ben 8 punti, passando ad un invidiabile +3 in classifica. Di contro i padroni di casa dell’Us Fasano devono cancellare, ed in fretta, il pesante scivolone di Bitonto (3-0) che ha evidenziato alcune situazioni d’organico che necessitano un ritorno sul mercato.

Il Rotonda non tradisce il suo 3-5-2 con Medina e Ferreira in avanti

Gli ospiti confermano il modulo 3-5-2 con in avanti la coppia composta da Medina e Ferreira De Luz, quest’ultimo il bomber dei lucani. A centrocampo gli esterni Valenti e Saverino sono pronti a scivolare sulle retrovie in fase di copertura.

I locali puntano sul 4-2-3-1 con Prado come punta e Forbes a terzino

L’Us Fasao conferma il modulo 4-2-3-1 con in avanti Prado, mentre alle sue spalle ci sono Battista, Calemme e Calabria. Nelle retrovie spunta Forbes nel ruolo di terzino con Capomaggio ad affiancare Bernardini a ridosso della difesa. Nulla da fare per Corvino rilegato in tribuna per i noti problemi fisici.

Subito in vantaggio il Rotonda al primo affondo

In cronaca al primo affondo degli ospiti arriva il vantaggio con Medina, servito da Leone a centro area, fa partire un diagonale che supera Suma. La risposta dei locali arriva al 7’ con Calemme che prova la conclusione da fuori, ma la palla si spegne sul fondo. Prova la conclusione in rete al 16’ Battista da corner, ma Polizzi esce con i pugni e respinge. Ospiti vicino al raddoppio al 20’ su corner di Bottalico con l’incornata sottomisura di Ferreira che chiama agli straordinari Suma. Sullo scadere di tempo Suma deve smanacciare su un corner di Bottalico a pennellare in area per sventare un potenziale pericolo. In pieno recupero Assomumani si divora il tiro a colpo sicuro, sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite di Calemme.

Suma limita i danni di una gara incolore

Nella ripresa al 3’ arriva il fallo di rigore di Forbes su Valenti. Gli ospiti mandano sul dischetto Ferreira che salta le doti di Suma, bravo ad intercettare e bloccare la sfera. Ancora ospiti al 16’ con Bottalico che su punizione dal limite spedisce la palla sul fondo. Il primo tiro in porta dei locali arriva al 30’ con Battista che impegna Polizzi in posizione centrale. Ancora locali in azione al 34’ con Battista che su punizione dal limite manca di poco il bersaglio.

Il tabellino della gara

Us Città di Fsaano-Rotonda calcio: 0-1 (0-1)

Rete: 3’ p.t. Medina (R).

Us Città di Fasano: Suma, Del Col, Assoumani, Gomes Forbes, Capomaggiom Camara, Battista, Bernardini, Prado Fusero (34’ s.t. Losavio), Calemme (17’ s.t. Richella), Calabria (5’ s.t. D’Addabbo). All. Mosca. A disposizione Ceka, Bianco, Mucedero, Colabello, Bari, Sibilla.

Rotonda calcio: Polizzi, Ruano, Leone (7’ s.t. Pichard), Valenti, Giordano, Sanzone, Ceesay (44’ s.t. Coulibaly), Saverino, Ferreira Da Luiz, Bottalico (40’ s.t. Mustafa), Medina (22’ s.t. Boscaglia). All, Napoli. A disposizione Kupustinis, My, Guzman,, Camilleri, Anastasio.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Note: Ammoniti Ceesay (R), Bottalico (R), Capomaggio (F), Forbes (F), Polizzi (R), Pichard (R). Rec. p.t. 2’; s.t. 5’.

(in aggiornamento con la fotogallery di Mario Rosato)