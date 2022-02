Serie D, nel big match Fasano-Bitonto emerge il segno X che non accontenta nessuno

Nella settima di ritorno i biancazzurri non vanno oltre il pari in superiorità numerica per un tempo

FASANO – Nel big match della settima di ritorno emerge un pari che fotografa a pieno quanto visto in campo, ma obiettivamente non accontenta nessuno nell’ottica dei rispettivi obiettivi. Tra Fasano e Bitonto (2-2) viene fuori un pari pirotecnico che regala emozioni ai presenti sugli spalti, ma obiettivamente entrambe le squadre hanno perso un’occasione per accorciare rispettivamente sulla vetta, i neroverdi di mister De Luca, e sul terzo posto, i locali del tecnico Danucci.

Gara combattuta senza risparmio di energie da entrambe le compagini brave a fronteggiarsi senza tatticismi esasperati. L’assenza di Capomaggio nelle fila biancazzurre si fa sentire contro un avversario di altissimo livello come il Bitonto, bravo a ribaltare il risultato in inferiorità numerica, ma poco cinico a chiudere la gara. Di contro un Fasano mai domo che ha saputo fare di necessità virtù meritando il pareggio grazie all’ennesima straripante prestazione di Corvino, ma forse dove fare qualcosa in più con la superiorità numerica per oltre un tempo.

Fasano in vantaggio viene riacciuffato sullo scadere

In cronaca Bitonto subito alla conclusione al 1’ con D’Anna che su un corto rinvio di Ceka prova la conclusione dalla distanza, ma non inquadra la porta. La risposta del Fasano giunge la 5’ con Bernardini che su invito di Corvino manda fuori bersaglio. Al 15’ locali pericolosi con Bernardini che su corta respinta della retroguardia ospite, messa in difficoltà dal solito Corvino, calcia debolmente. Un minuto dopo la risposta dei neroverdi con Santoro che su tiro cross dai 16 metri sfiora il vantaggio. Neanche un giro di lancette e sono ancora i baresi ad andare vicino alla marcatura con un bolide di Addae che impegna Ceka. Al 28’ il Fasano potrebbe passare con Corvino che a conclusione di una prolungata azione offensiva colpisce di prima intenzione la sfera che supera Figliola, ma Petta sulla linea di porta rinvia. Passano solo due minuti ed arriva il vantaggio dei locali: corner di Corvino il cui cross finisce sulla testa di Bernardini che fa la sponda a centro per Camara libero di agire ed insaccare. La reazione ospite giunge al 33’ con D’Anna che appena entrato in area cerca di impensierire Ceka con un pericoloso diagonale che il numero uno biancazzurro blocca con sicurezza. Al 41’ arriva il pari degli ospiti. Incertezza di Lezzi in area e D’Anna serve per l’accorrente Lattanzio che insacca senza problemi. La gara si surriscalda e qualche secondo prima della ripresa del gioco si accende una mischia a centrocampo con Corvino che finisce al suolo colpito al volto. A farne le spese il capitano Lattanzio che becca il rosso. Le proteste continua anche sulla panca ospite tanto che Taurino rimedia anche lui il cartellino rosso. In pieno recupero ci pensa Lacassia ad impegnare Ceka che risponde per le rime.

Gli ospiti ribaltano i locali ma subiscono il pari

La ripresa al 4’ il Fasano potrebbe passare con Forbes che servito da Del col colpisce di prima intenzione, ma Figliola fa buona guardia e sventa. Al 10’ ancora biancazzurri in avanti con Corvino il cui bolide dalla distanza costringe il portiere ospite alla difficile parata. La reazione degli ospiti è veemente ed arriva il vantaggio al 14’: un’incompresione tra Gorzelewski e Calabria favorisce l’inserimento di D’Anna che serve Santoro libero di andare in porta, evitare l’uscita di Ceka e insaccare la rete del sorpasso. Al 24’ grave ancora un errore di marca biancazzurra con Camara che si fa soffiare palla da Santoro che tutto solo tenta un improbabile palombella su Ceka in uscita con palla sul fondo. La dura legge del goal mancato goal subito colpisce puntualmente. Sul capovolgimento di fronte la sfera finisce sui piedi di Battista che semina il panico nella retroguardia ospite prima di imbeccare l’accorrente Corvino lesto ad insaccare il definitivo pari. Sarà questa l’ultima azione incisiva della sfida.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano-Us Bitonto: 2-2 (1-1)

Reti: 30’ p.t. Camara (F), 41’ p.t. Lattanzio (B), 14’ s.t. Santoro (B), 25’ s.t. Corvino (F).

Us Città di Fasano: Ceka, Del Col, Bianco, Lezzi, Camara (29’s.t. Losavio), Gorzelewski, Calabria, Bernardini (9’ s.t. Battista), Sosa (28’ s.t. Callegari), Corvino, Gomes Forbes (16’ s.t. Richella). All. Perrone. A disposizione Suma, Taddeo, Convertino, Semenzin, Di Lonardo.

Us Bitonto: Figliola, Petta, Lanzolla, D’Anna (19 s.t. Turitto), Lattanzio, Piarulli (39 s.t. Mariani), Santoro (41 s.t. Iadaresta), Guarnaccia, Palumbo, Lacassia, Addae (30 s.t. Biason). All. De Luca. A disposizione Cannizzaro, Taurino, Riccardi, Radicchio, Manzo.

Arbitri: Iannello di Messina.

Note: Espulsi: 42’ p.t. Lattanzio (B) e Taurino (B), quest’ultimo dalla panca. Ammoniti Lacassia (B), Bernardini (F), De Col (F), D’Anna (B), Addae (B). Rec. p.t. 3’; s.t. 4’.

La classifica di serie D – settima giornata di ritorno

Audace Cerignola (26) 56; Bitonto (26) 53; Francavilla (25) 48;Us Città di Fasano (26) 45; Fbc Gravina (26) 45; Nocerina (25) 41; Casertana Fc (26) 39; Sorrento (26) 37; Molfetta calcio (26) 36; Lavello (25) 34; Us Mariglianese (25) 30; Team Altamura (24) 29; Casarano (24) 28; Fc San Giorgio (26) e Nola (24) 27; Bisceglie (25) 25; Brindisi (25) 24; Rotonda (25) 23; Nardò (23) 22; Virtus Matino (26) 16. (gare giocate)

(Fotogallery di Mario Rosato)