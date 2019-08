Ecco la “Sagra delle fave” a Cocolicchio

Questa sera, sabato 17 agosto

COCOLICCHIO – Questa sera – sabato 17 agosto – nella contrada di Cocolicchio, tra trulli e cummerse, a partire dalle ore 21, si svolgerà la tradizionale “Sagra delle fave con contorni e frittelle”.

L’appuntamento gastronomico, arrivato ormai al suo 11.mo anno consecutivo, ideato e realizzato dall’ “Associazione Culturale Cocolicchio”, mira a far risaltare i piatti tipici della civiltà contadina, quali, in questo caso, le fave, accompagnate dai prodotti della terra: cipolle, cocomeri, “cornaletti” ( tipici peperoni fritti in olio di oliva) che sono un contorno essenziale alle fave, insieme alla zucchina “alla poverella”, il cui nome rievoca tempi di miseria e povertà. In passato, i contorni, che dovevano rompere la “monotonia” delle fave, consumate tutti i giorni dell’anno variavano a seconda della stagione. Anche l’uva era un buon contorno.

Una sagra, quindi, per esaltare i frutti della nostra Puglia, affinché vengano apprezzati dagli occhi e dai palati dei numerosi turisti che provengono da diverse parti d’Italia, e non solo, e che affollano Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, la Valle d’Itria e le spiagge, alla ricerca di serate succulenti, magari accompagnate da scenari suggestivi, di cui poter parlare al loro rientro.

Gli ospiti sono sempre accolti con gioia e simpatia dai soci e dai membri del direttivo dell’Associazione: Angelo Pinto, Gianni Rosato, Vincenza Pinto, Michele Pinto, Rina Valente Camillo Cofano e il presidente Franco Mastro.

La serata sarà allietata dal gruppo folcloristico “I Cipurrid”di Monopoli, che, come in altre occasioni, coinvolgerà i presenti nella tipica pizzica salentina, creando l’atmosfera della “Notte della Taranta” della vicina Melpignano. La notte sarà ancora più magica con la luna piena, che farà risaltare nel buio le case bianche di calce e le chiancarelle dei trulli e delle cummerse.