“Corri a Pezze”, ecco le modifiche alla viabilità per domenica 13 novembre

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 sarà sospesa temporaneamente lungo le strade interessate dal percorso

FASANO – Si comunica che, come da ordinanza n. 357 del 7 novembre 2022 del comandante della Polizia Locale, Maria Rosaria Speciale, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità in occasione della gara podistica “Corri a Pezze” di domenica 13 novembre.

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 sarà sospesa temporaneamente la circolazione per il tempo necessario al transito dei partecipanti lungo le strade comunali interessate dal percorso di gara che è il seguente: Partenza Piazza XX Settembre, C/so Nazionale, Svolta a Sx per Via Angelini, Svolta a DX per COPAPE, ATTRAVERSAMENTO SS16 (provinciale), Via delle Croci, ATTRAVERSAMENTO SP.7 (provinciale), Piazzale del Santuario, Svolta a DX per SP.7 (provinciale), Svolta a SX per via Parco Lorusso, Svolta a SX per Via Laure Basiliane, Svolta a DX per Viale delle Croci, Svolta a DX per tratturo Presepe Vivente, Giro nel tracciato del Sito Presepe Vivente, Svolta a DX SC San Bernardo, ATTRAVERSAMENTO SP.6 (provinciale), Svolta a SX per SC San Martino di Tours, ATTRAVERSAMENTO SS16 (provinciale), SC San Martino di Tours, Svolta a DX Via Eroi dello spazio, Svolta a SX per via Gagarin, Svolta a SX per Via della Fiera, Svolta a DX per Via Campanella, Svolta a SX per C/so Nazionale, ARRIVO Piazza XX Settembre.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualunque veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada interessata allo svolgimento della gara.

La manifestazione, alla prima edizione, è valevole come tappa del circuito provinciale “Sulle Vie Del Brento” e valida anche come tappa del circuito interprovinciale “Dolichos”.

Organizzata dalla Asd Dorando Pietri, con l’approvazione della Fidal Puglia guidata dal presidente Giacomo Leone e con il patrocinio del Comune di Fasano, la competizione è aperta alle categorie allievi, Junior, Promesse e Seniores e ai tesserati Runcard.