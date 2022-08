Biciclette a cuscinetti, tutti in piazza Ciaia per le verifiche tecniche e sportive

Al via il week-end che rispolvererà il fascino di una gara del passato con il Memorial Peppe Vinci

FASANO – Ecco il giorno delle verifiche tecniche e sportive per le biciclette a cuscinetti che parteciperanno al Memorial “Peppe Vinci”, giunto alla sua seconda edizione e pronto a prendere la bandiera nella giornata di domani, sul caratteristico tracciato che conduce al Borgo collinare di Cocolicchio. Appuntamento fissato in piazza Ciaia per le verifiche tecniche e sportive dei mezzi dalle ore 17 alle ore 21.

“La macchina organizzativa – dichiara Gianluca Lacirignola dello staff organizzativo – composta dall’ Associazione Scuderia Ferrari Club Fasano di Orazio Leone e il Gruppo di Lavoro “Cocolicchio l’Antico Borgo”, che ha visto nelle ultime settimane l’avvicinarsi di tanta gente, ha finalmente ultimato le numerose ed articolate procedure per rendere la gara perfettamente sicura rispettando tutti i parametri imposti dal Piano di sicurezza articolato e studiato dall’ ing. Giovanni Scarano con la supervisione del direttore di gara Carmelo Argese, veterano da 35 anni nel campo delle gare automobilistiche e motociclistiche”

Come preannunciato, la partecipazione al Memorial ”Peppe Vinci”, gara riservata alle Biciclette a cuscinetti e gommati, è prevista per domani (14 agosto) a partire dalle ore 8. Una vigilia che ricorda i vecchi fasti degli anni Ottanta e Novanta, considerato che sono stati ben 142 i piloti ad iscriversi alla competizione con ben 178 mezzi (cuscinetti e gommati). Negli ultimi giorni, fanno sapere gli organizzatori, dopo la chiusura delle iscrizioni avvenuta lunedì scorso, sono arrivate decine e decine di telefonate (anche dalla Basilicata) sperando in un’iscrizione che però per motivi logistici ed organizzativi non è stato possibile accettare.

“A nome di tutti – conclude Lacirignola – Orario Leone, Comasia Bagorda, Valentina e Luigi Velletri, Benedetto Chialà, Giuseppe Rinaldi, Giorgio, Lucio e Katia Zigrino, Anna e Benedetto Vinci (genitori di Peppe Vinci), Mariangela Legrottaglie, Piero Argento, Vincenza Pinto, Francesca Baccaro, Domenico Potenza, Enza Patronelli, Rosa, Giovanna, l’intero staff di ”Peppe nel Cuore” e tantissimi altri amici, preziosissimi come sempre sono stati i numerosi sponsor che si sono proposti, auguriamo ai numerosi partecipanti una buona gara e tanto divertimento, non dimenticando che si tratta di un Memorial e che lo scopo è quello di ricordare un ragazzo d’oro con l’obiettivo principale del sano e puro divertimento”.

In allegato, l’elenco ufficiale degli iscritti.