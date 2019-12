“Trofeo dei tre mari”, pioggia di medaglia per la “Parco di mare”

Anche quest’anno, il centro equestre “Parco di mare”, un’eccellenza del territorio fasanese, ha ottenuto ottimi risultati con i propri allievi grazie alla professionalità degli istruttori F.i.s.e. Quirino Santoro e Francesca Angelini

FASANO – Il 26 e 27 novembre, ad Agnano (Napoli) si è tenuta la quarta tappa finale della sesta edizione “Trofeo dei tre mari”. La manifestazione, dedicata alle discipline del settore Pony della Fise, ha ospitato oltre 100 binomi, con amazzoni e cavalieri dai cinque anni in su e provenienti dalle scuole di equitazione dell’Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. Dopo le apprezzabili posizioni ottenute nelle tappe di Foggia, Messina e Roma, e nonostante la pioggia battente ad Agnano, i tenaci giovani atleti con i loro vivaci pony hanno dato il meglio di sé. Grazie alle direttive tecniche di Francesca Angelinii risultati non si sono fatti attendere.

Nella categoria A1, la squadra “Lumache da corsa”, formata da Antonio Grassi (Fasano) e Sophie Di Salvo (Monopoli), ha conquistato una medaglia d’oro nella Gimkana2 e una nei Pony Games. Nella categoria A2, la squadra “Fulmini invisibili”, formata da Lorenzo Sportelli (Fasano) e Simone Colucci (Ostuni), ha conquistato una medaglia d’oro nella Gimkana2 e una nei Pony Games. Nella categoria B1, la squadra “Tartarughe Sprint”, formata da Angelica Bortolazzo (Fasano), Marialmadia Petrosillo (Monopoli) e Vanessa Marelli (Ceglie Messapica), ha vinto una medaglia d’argento nella Gimkana2 e una d’argento nei Pony Games. Infine, nella categoria Open, disciplina Mounted Games, il cavaliere Luigi Ursino (Cisternino) ha conquistato la medaglia d’oro.

Questi tornei interregionali coinvolgono ragazzi e famiglie in un’atmosfera di sana competizione e divertimento, con tappe di più giorni in cui i partecipanti hanno imparato a conoscersi e a superare i propri limiti in emozionanti gare e sotto lo sguardo attento ed emozionato dei genitori. Tutti i ragazzi del centro equestre “Parco di mare” hanno portato a casa un pieno di medaglie con grande soddisfazione dei preparatori e delle famiglie che li hanno sostenuti e creduto in loro.