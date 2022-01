Bs Padel Fasano, al via la campagna tesseramenti per la stagione sportiva 2022

Oggi e domani sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa del sodalizio padelistico fasanese

FASANO – La Bs Padel Fasano è pronta per il nuovo anno sportivo.

Dopo i successi del 2021 che hanno visto l’associazione padelistica associarsi alla FIT, iscriversi al campionato di Serie D e organizzare tornei di caratura regionale e nazionale (tra cui anche il prestigioso Trofeo Vip 2021 che ha visto sfidarsi campioni del mondo del calcio), ora il CDA Bs Padel Fasano ha reso noti tutti i termini riguardanti il tesseramento 2022 e i relativi vantaggi previsti per gli associati. Tra essi spicca la partnership con Mana, partner retail di Adidas in tutto il Sud Italia, che porterà scontistiche speciali a tutti gli associati.

Di seguito le varie tipologie di tessere.

TESSERA STANDARD

Comprende:

– Sconto sul fitto del campo;

-Completino ADIDAS (maglia e pantaloncino) per gli uomini e felpa ADIDAS per le donne, entrambi marchiati Bs PadelFasano;

-Prelazione di 5 giorni per la prenotazione dei campi anziché 3 giorni;

-Accesso al Bs Padel Circuit By Juxtare riservato solo ai tesserati che, al momento della sottoscrizione della tessera, verranno inseriti in un gruppo per poter partecipare ad una classifica punti redatta a valle dei tornei e delle amichevoli. A fine anno i primi 16 o 32 qualificati parteciperanno al Bs Master Final con montepremi di 1000€;

-Sconti ADIDAS attraverso codice:m30% sugli articoli padel, sulle scarpe e sull’abbigliamento da tennis; 15% su tutti gli altri articoli ADIDAS;

-Diritto ad agevolazioni e vantaggi per tutti gli eventi del mondo BS Sport Fasano;

-Prezzi vantaggiosi per le lezioni con i maestri;

-Tessera nominale rilasciata da OTTICA LEGROTTAGLIE a Locorotondo (BA) con buono sconto del 30% su occhiali da vista e 20% su occhiali da sole.

TESSERA JUNIOR

(Ai minori di 18 anni) comprende:

Stessi vantaggi della tessera standard

TESSERA SEMESTRALE

(Gennaio-Giugno o Giugno-Dicembre) comprende:

– Stessi vantaggi della tessera standard;

– Non è compreso il completino uomo o la felpa donna dell’ADIDAS;

-Compresi gli sconti ADIDAS

Oggi, sabato 8, e domenica 9 gennaio verrà allestito un banchetto all’interno della Bs Cafè dove sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa 2022.

Per info è possibile contattare: 333 2703230‬ (Alfredo), 327 1005877‬ (Mario).