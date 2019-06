Sport ed eleganza: è il weekend atteso del “Polo degli Ulivi”

In contrada Coccaro la prima tappa del “Natuzzi Polo Tour Apulia”, il torneo itinerante che dopo Fasano toccherà le città di Alezio e Oria

FASANO – Il “Polo degli Ulivi” si conferma un evento di punta per la promozione del territorio fasanese, capace al tempo stesso di diffondere il gioco del polo al sud. La Puglia infatti è oggi l’unica regione meridionale ad aver introdotto l’attività del polo a questi livelli. La nuova edizione dell’evento promosso dalla “A.S.D Horse Club Piana degli Ulivi“, presieduta da Nino Piccolo, si è tenuta lo scorso weekend (31 maggio e 1 giugno) in contrada Coccaro in collaborazione con partner imprenditoriali in linea con la mission della Federazione italiana sport equestri.

La sua apertura si è disputata all’ippodromo di Taranto e la novità di quest’anno consiste in un tour itinerante che, dopo Fasano, toccherà anche le città di Alezio e Oria. I giocatori provenienti dall’Italia, dal nord Europa e dal sud America hanno preso parte al Torneo Internazionale di Paddock Polo 0-4 HP del “Natuzzi Polo Tour Apulia“, la prima edizione di un Tour in tre tappe che vede Natuzzi Italia come season sponsor. È stato proprio il direttore creativo e stylist Pasquale Junior Natuzzi a raccontare quanto tra la disciplina del polo e l’azienda ci siano affinità in termini di lifestyle distintivo, visto il fascino sofisticato di questo sport.

A bordo campo è stata infatti allestita una Experience Lounge ispirata al polo che ha unito design e sport, coinvolgendo il pubblico del torneo con eventi e attività interattive. Il brand Natuzzi Italia ha poi scelto alcuni pezzi iconici per arredare la Vip Lounge, con materiali ricercati e adatti alla cornice naturalistica degli ulivi.

Questa edizione del “Polo degli Ulivi” ha confermato la caratura del progetto forte di una visione da cui trarre anche nuove prospettive di turismo. La sua destagionalizzazione è infatti una priorità degli imprenditori locali, attenti a una dimensione internazionale per la promozione del territorio.

Ad aggiudicarsi i due premi della prima tappa del “Natuzzi Polo Tour Apulia” sono stati il Maldarizzi Mercedes Team, vincitore della Coccaro Polo Cup che ha visto al secondo posto la squadra di Masseria Pettolecchia, e Torre Coccaro Team che ha vinto l’Olive Trees Polo Cup, con Natuzzi Polo Team in seconda posizione. Ma il torneo di polo è stata anche un’occasione dedicata all’eleganza e alla solidarietà. Ieri sera infatti, dopo l’assegnazione dei premi per il cappello femminile più originale e l’abito maschile più glamour, si è svolta una cena sul luogo dell’evento con asta di beneficenza: il ricavato è stato devoluto all’associazione Prevenzione Oncologica Puglia Onlus.



L’appuntamento è ora fissato al 7 e 8 giugno al Circolo Ippico “Arena Green Village” di Alezio (Le), mentre per il gran finale ci si sposterà a Masseria Palombara di Oria il 14 e il 15 giugno per la cerimonia di chiusura della manifestazione.

Fotoservizio di Mario Rosato