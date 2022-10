Serie A Gold, la Sidea Junior Fasano in trasferta in terra lombarda

Nella settima giornata i biancazzurri di coach Fovio affronteranno il Cassano Magnago

CASSANO MAGNAGO ­– Riparte dalla Lombardia il cammino della Sidea Group Junior Fasano che nella settima giornata sarà di scena nel parquet del Palatacca di Cassano Magnago. Archiviata la brillante vittoria dello scorso week-end contro il Secchia Rubiera si ritorna in trasferta per dare continuità ai risultati, nell’ottica di rimanere agganciati al lotto di squadre che insegue la prima posizione. Nella formazione biancazzurra torna a disposizione il capitano Flavio Messina che ha scontato il proprio turno di squalifica, e che dunque guiderà i propri compagni all’assalto della quinta vittoria consecutiva. Occorrerà, comunque, non sottovalutare la compagine bianco-amaranto allenata da Matteo Bellotti che pur priva dell’infortunato Alessio Moretti, si presenta alla sfida con i nuovi arrivati Giacomo Savini e Gabriele Saitta, e con il miglior realizzatore dello scorso campionato Federico Mazza.

“Ci apprestiamo ad una gara molto importante per il nostro percorso, un autentico crocevia perché tornare con il risultato pieno dall’ostico campo del Cassano Magnago rappresenterebbe un gran bel colpo. Noi come di consueto ci siamo allenati bene, abbiamo studiato al meglio l’avversario, che rispettiamo tanto, ed i ragazzi sono carichi e pronti a lottare per portare a casa due punti molto preziosi”. Vito Fovio, coach della Sidea group Junior Fasano

Fischio d’inizio fissato alle ore 16 al Palatacca con la direzione di gara affidata a Stefano Riello e Niccolò Panetta, come di consueto la gara sarà trasmessa gratuitamente in streaming sul portale ElevenSports.

Il programma della 7^ giornata

Siracusa-Bressanone 23-28, Cassano Magnago-Sidea Group Junior Fasano, Carpi-Sassari, Campus Italia-Merano, Pressano-Bolzano, Romagna-Secchia Rubiera, Conversano-Fondi (rinviata al 9/11).

La classifica

Bressanone* 14, Sidea Group Junior Fasano 10. Conversano 9, Bolzano, Merano e Pressano 8, Siracusa* 7, Cassano Magnago 6, Secchia Rubiera e Fondi 3, Campus Italia 1, Carpi e Romagna 0. *una partita in più.