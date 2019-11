Serie A1, sfida salvezza per la Junior Fasano che ospita il fanalino di coda Gaeta

Nella nona giornata i biancazzurri cercano i punti necessari per tenere lontana la zona retrocessione

FASANO – Sfida casalinga per la Junior Fasano che questa sera affronterà la Mfoods Carburex Gaeta per la nona giornata del massimo campionato. Una sfida delicata da vincere ad ogni costo per tenere lontana la zona retrocessione, affrontando il fanalino di coda del campionato che ha messo a segno solo una vittoria, in avvio di stagione contro il Trieste (24-22). Solo due punti di vantaggio per i biancazzurri di coach Francesco Ancona che sono reduci da un filotto di cinque sconfitte di fila e vogliono svoltare tra le mura amiche.

Il Gaeta di coach Onelli cerca la svolta a Fasano

La compagine pontina allenata da Salvatore Onelli giunge in Puglia per cercare l’impresa che riaprirebbe il suo campionato, viceversa affonderebbe ulteriormente la posizione di classifica. Nello scorso turno i laziali hanno incassato la sconfitta tra le mura amiche contro il Conversano (26-30). Una gara che ha comunque messo in mostra le armi degli avversari con Andreas Francisco Lombardi, capace di andare a segno per 9 volte, ma senza dimenticare Martina Ignacio Gulam.

Filippo Angiolini, terzino Junior Fasano

La Junior vuole invertire la marcia dopo i cinque stop di fila

Sul fronte interno coach Ancona non potrà ancora utilizzare il centrale Marko Knezevic, ancora alle prese con la riabilitazione post-intervento chirurgico. I biancazzurri sono reduci dalla pesante sconfitta di Bolzano (40-22) che ha evidenziato i limiti del gruppo in particolare in difesa, ma allo stesso tempo ha messo in mostra il gradito ritorno del centrale Sante Colella, andato a segno con 3 reti.

Fischio d’inizio fissato alle ore 19 alla palestra “Zizzi” con la direzione di gara affidata a Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.