Costa dei Trulli, Pierantozzi sfreccia per primo sul traguardo di Selva di Fasano

La prima prova del trittico Giro di Puglia Challenge di ciclismo su strada si è svolta su un tracciato di 122 chilometri

FASANO ­– Il marchigiano Lucio Pierantozzi della Futura team Rosini si è aggiudicato la prima prova su strada del Giro di Puglia-Costa dei Trulli di ciclismo. Pierantozzi ha messo in fila anche gli avversari di livello, tra tutti gli azzurri in partenza per i mondiali australiani, Francesco Busatto e Davide De Pretto. Spettacolo sulle due ruote per la prima tappa del trittico del Giro di Puglia Challenge. Il via è arrivato nella mattinata di ieri per la Costa dei trulli, gara inedita di ciclismo dilettantistico curata dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini di Bari. La carovana di ciclisti Elite ed Under 23 si è mossa da Mola di Bari per fare tappa a Selva di Fasano. Un impegnativo arrivo scalando l’immancabile strada comunale delle Giritoie, al termine di un tracciato di 122 chilometri disegnato tra i comuni di Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, Cisternino e Fasano.

Il vincitore ha tagliato il traguardo con il tempo di 2:41.02. A seguire Francesco Busatto (General store Essegibi F.lli Curia), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Desiree Fior), Gerardo Sessa (Velo Racing Palazzago), Reyes David Ruvalcaba (Colombia), Jose Antonio Escartega (Colombia), Luca Overall Cavallo (Tre Colli), Andrea Innocenti (Parkpre Racing Team), Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli), Imad Mar Sekkak (Velo Racing Palazzago).

La cerimonia di premiazione ha visto salire sul palco l’assessore allo sport del Comune Giuseppe Galeota per fare gli onori di casa.