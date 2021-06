Ciclismo, Tricolori Donne: oggi ad Alberobello la presentazione del campionato italiano su strada

Intorno alla corsa tricolore per donne stanno collaborando 18 comuni, fra cui Fasano

ALBEROBELLO – Si appresta ad entrare nel vivo l’avventura tutta pugliese dei Campionati Italiani di Ciclismo per donne Èlite “Costa dei Trulli 2021”: la gara secca che assegnerà l’ambito tricolore messo in palio dalla Federazione Ciclistica Italiana si svolgerà domenica 20 giugno.

L’organizzazione della gara sarà curata da un trittico di tre società che lavorano in sinergia: la Spes Alberobello (capogruppo e affidataria), guidata dal presidente Rino Perta con il supporto di Leonardo Piepoli nello staff; la Polisport Polignano e il Gruppo Sportivo Patruno Canosa.

È quindi tempo di presentazioni prima di un matrimonio sportivo tra il gotha del ciclismo rosa italiano e un lembo di Puglia celebre per la concentrazione di meraviglie in una manciata di chilometri quadrati. Quale occasione migliore per scoprire tutti i dettagli della rassegna tricolore della conferenza stampa ufficiale di presentazione, prevista oggi, giovedì 10 alle ore 11:00, ad Alberobello, nella splendida cornice del Belvedere dei trulli.

Per garantire l’accessibilità a tutti gli interessati, considerata la pandemia ancora in corso, la conferenza stampa sarà trasmessa in video streaming sulla pagina Facebook “Costa dei Trulli 2021“.

La conferenza di presentazione del Campionato italiano donne élite vedrà presente come ospite d’onore e testimonial Gianni Bugno, due volte campione del mondo e vincitore di un giro d’Italia. Ci sarà anche Cordiano Dagnoni, neo-presidente della Federazione Ciclistica Italiana.

Intorno alla corsa tricolore stanno collaborando insieme 18 Comuni che hanno fatto quadrato per un progetto sinergico che arriva fino ad Andria. Al lavoro ci sono sindaci del «Costa dei trulli», il territorio composto innanzitutto da Alberobello, Fasano e Monopoli («Costa dei trulli» è un brand fondato da questi tre Comuni con i primi cittadini Annese, Zaccaria e Longo) ma anche Bari, Bitonto, Ceglie Messapica, Cisternino, Conversano, Castellana Grotte, Giovinazzo, Locorotondo, Mola di Bari, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Turi.

Tutti i segreti del percorso saranno svelati oggi in conferenza stampa, ma già è noto che il campionato tricolore rosa si snoderà su un percorso di circa 140 km con partenza da Monopoli e arrivo a Castellana Grotte e attraverserà le bellezze del territorio della Costa dei Trulli, dal mare fine fino al cuore della Valle d’Itria, toccando le peculiarità più belle del territorio. E attenti a non lasciarvi ingannare dall’assenza di montagne in Puglia: le salite, anche impegnative, ci sono eccome.