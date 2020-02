Serie D, l’Us Fasano cerca il riscatto in esterno contro la Gelbison

Nella quinta di ritorno arriva la trasferta in terra campana alla ricerca del cambio di marcia

VALLO DELLA LUCANIA (SA) – Sfida esterna per l’Us Fasano alle prese con l’ultima trasferta in terra campana della stagione. I biancazzurri saranno di scena sul campo del Gelbison per la quinta di ritorno. Una gara che arriva in un momento delicato per i fasanesi, reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima delle quali incassata in casa contro il Sorrento (1-2) dell’ex Enzo Maiuri.

Sul rettangolo di gioco del “Giovanni Morra” i biancazzurri cercano di invertire la marcia di un girone di ritorno avaro di risultati positivi, con un solo pareggio, quello centrato sul campo del Foggia 1920 (2-2).

Mister Laterza senza Prinari punta sul modulo 4-4-2

Per la sfida campana il tecnico Giuseppe Laterza deve fare i conti con la defezione certa del centrocampista Davide Prinari, ancora acciaccato, mentre è in forse la presenza di Leo Serri. Quest’ultimo alle prese con un risentimento muscolare che lo potrebbe tenere lontano dalla sfida. Il tecnico biancazzurro potrebbe optare per un modulo 4-4-2.

Campani che recuperano Simonetti per un 5-3-2

I campani allenati da Gigi Squillante si presentano con i rinforzi giunti dal mercato con gli under Jacopo De Foglio e Fabio Lorusso, rispettivamente terzino ed attaccante. Tra le novità rientra bomber Felice Simonetti, reduce da un infortunio. Sul fronte campano il tecnico dovrebbe preferire il modulo 5-3-2, visto all’opera domenica scorsa.

Rientra a tempo pieno Vincenzo Corvino

Biancazzurri a digiuno di vittorie dal 15 dicembre

Le statistiche fanno emergere un digiuno di vittorie per l’Us Fasano che risale al 15 dicembre, quando i biancazzurri superarono in casa il Grumentum (2-0). Nel mezzo sono emersi solo due pari, oltre alle sconfitte, ma quello che colpisce maggiormente è la vulnerabilità difensiva che ha portato i biancazzurri ad incassare 10 reti in solo cinque gare. La compagine di Vallo della Lucania è in piena lotta per la salvezza ed è reduce dalla vittoria esterna sul campo del Gladiator (0-1), a coronamento di un filotto di tre risultati utili consecutivi. Per la cronaca all’andata i campani imposero il primo stop interno ai biancazzurri (0-1) con la rete di Francesco Uliano alla mezz’ora della ripresa.

Fischio d’inizio fissato alle ore 14:30 con la direzione di gara affidata a Flavio Fantozzi di Civitavecchia.