Serie D, Il nuovo Fasano si “scopre” in amichevole

Test importante in vista del debutto di domenica in Tim Cup Coppa Italia Lega serie A

LOCOROTONDO – Prima uscita in amichevole per l’Us Città di Fasano che nel pomeriggio di oggi affronterà la compagine dell’Equipe Salento 2019. Appuntamento fissato alle ore 16:30 al Centro sportivo Sportlandia di Locorondo per quella che tecnicamente viene chiamata come allenamento congiunto, ma in pratica è una partitella con due tempi da 45 minuti.

In campo per preparare la sfida di Coppa contro la Fc Südtirol

Un test importante per i ragazzi del tecnico Giuseppe Laterza che si avvicinano a grandi falcate al giorno del debutto in Tim cup Coppa Italia di Lega serie A. Una sfida che vedrà i biancazzurri impegnati nel primo turno sul campo del Bolzano per affrontare la Fc Südtirol, in programma domenica prossima allo stadio “Druso” in terra altoatesina.

L’Equipe Salento 2019, una vetrina di giocatori allenati da Viscido

L’Equipe Salento 2019 è affidata al tecnico Gerardo Viscido e l’obiettivo è quello di consentire ai calciatori dilettanti, ma anche professionisti, di poter usufruire di una struttura che metta a disposizione uno staff di prim’ordine per arrivare pronti ai prossimi campionati. Tanti giocatori, alcuni ancora in cerca di sistemazione, ma alle prese con un’organizzazione che gli permette di svolgere un ritiro a tutti gli effetti, avendo la sede ufficiale a Grottaglie. La rappresentativa estiva per calciatori durante il periodo del pre-ritiro è approdata in Puglia grazie al direttore sportivo Antonio Bruno, da una vita sui campi di calcio tra Italia ed estero, tra professionismo e dilettanti.

Il riconfermato Leo Serri in azione nel ritiro di Campitello Matese

Prima uscita del nuovo Fasano dopo il calcio mercato

Per l’Us Fasano è la prima uscita che darà le prime indicazioni sul gioco di una squadra rivoluzionata in gran parte dei reparti a partire dall’attacco con i due argentini Augusto Josè Diaz e Gabriel German Cochis. Ma l’attenzione sarà anche per il reparto arretrato con la coppia centrale nuova composta dal fasanese Alessandro Lorusso e da Gianmarco Rizzo, ma senza dimenticare le riconferme nel cerchio di centrocampo con Facundo Ganci e Giorgio Bernardini e sugli esterni Vincenzo Corvino e Leo Serri. Un capitolo a parte merita il settore under non pochi volti nuovi.