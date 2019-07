Serie D, Il Fasano pronto a partire in ritiro a Campitello Matese

I biancazzurri si ritroveranno in Molise dal 18 al 28 luglio per preparare la nuova stagione

FASANO – L’Us Città di Fasano partirà in settimana per il ritiro pre-campionato. Un cambio di rotta che è stato ufficializzato nella giornata di ieri con la società che ha preferito anticipare di qualche giorni la data programma in precedenza per il ritiro.

Una seduta d’allenamento dello scorso anno

Il ritiro pre-campionato partirà giovedì prossimo a Campitello Matese, dove i biancazzurri rimarranno fino al 28 luglio. Per il secondo anno consecutivo la società dell’Us Città di Fasano ha scelto le alture del Molise per preparare nel migliore dei modi la nuova stagione di serie D, la seconda consecutiva. Non è stato ancora reso noto il calendario delle amichevoli, ma di certo l’anticipo della data del ritiro fuori sede mettere nelle giuste condizioni la squadra di poter tenere qualche amichevole anche al “Curlo”. Viceversa i primi impegni ufficiali sono previsti per il 18 agosto, con i preliminari di Coppa Italia, mentre la domenica successiva è in programma il primo turno, sempre di Coppa. Certo ci potrebbero essere anche delle novità sul programma in sede degli eventi amichevoli, per certi versi molto interessanti, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere le giuste conferme.

Quartier generale al Club Hotel Kristiania di Campitello Matese

Il ritiro si terrà nuovamente al club Hotel Kristiania di Campitello Matese, resort immerso in uno scenario in cui fa da cornice la catena dei monti del Matese, con la sede d’allenamento da tenere negli impianti sportivi che la struttura offre.

Il campo sede degli allenamenti dell’Us Città di Fasano

La partenza è prevista per la mattinata del 18, ma quella che approderà a Campitello Matese sarà di certo una squadra ancora alle prese con i ritocchi del calcio mercato e decisamente incompleta per iniziare l’ostica avventura di un campionato che si preannuncia molto difficile. Nell’attesa in casa Fasano sono arrivate altre pedine per rinfoltire la rosa di giocatori, ma i colpi di mercato di peso dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, forse alla vigilia della stessa partenza.

A giorni arriverà il doppio colpo di mercato per un attacco a ritmo argentino

Indiscrezioni di mercato danno per certo un attacco di marca sud americano, battente bandiera Argentina, ma per completare il puzzle della rosa biancazzurra un’attenzione di peso c’è anche per il reparto arretrato con la ricerca di altre due pedine di peso per rimpiazzare le partenze degli scorsi giorni.