Seconda Categoria, la Bs Fasano impegnata in esterno contro la Virtus Mesagne

Siamo alla sesta giornata con i biancocelesti che cercano di confermare la brillante vittoria interna

MESAGNE – Impegno esterno per la Bs soccer team Fasano che sul campo della Virtus Mesagne cerca le conferma all’ottima prova vincente contro la capolista Wonderful Bari (3-2). Siamo alla sesta giornata ed i biancocelesti del tecnico Gianclaudio Semeraro, ancora lontano dalla panca per squalifica, ritornano in campo domani (6 novembre) dopo lo scivolone di Coppa Puglia contro l’Atletico Pezze.

In campo, quindi, andranno le due neo-promosse, reduci da due vittorie con risultato analogo: 3-2 per la cronaca la Virtus Mesagne si è imposta sul Palagiano.

Si prevede una gara con grande equilibrio tra le due formazioni che in classifica del girone B di Seconda Categoria sono divise da soli due punti: 6 per i fasanesi e 4 per la formazione allenata da Mino Miglietta, sebbene i locali abbiano una partita in più a discapito dei padroni di casa, “costretti” al turno di riposo già nella seconda giornata di campionato.

In panchina ci sarà ancora il vice-allenatore Benny Salerno e potrebbe contare su qualche recupero rispetto all’uscita, fermo restando i soliti acciaccati.

Fischio d’inizio fissato alle ore 14:30 di domani (6 novembre) al Comunale “Alberto Guarini” di Mesagne con la direzione arbitrale affidata a Luca Lombardo di Brindisi.